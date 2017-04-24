На 0,2% снизилась безработица в России за неделю
Снижение численности безработных граждан зафиксировано в 47 субъектах РФ
Москва, 24 апреля 2017, 13:19 — REGNUM В России за неделю (12−19 апреля) численность безработных граждан снизилась на 0,2% и составила 889 тыс. 795 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 млн 057 тыс. 523 человека, сообщили в Минтруда РФ.
За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 47 регионах.
В 34 регионах отмечен рост численности безработных граждан.
В Республике Калмыкия, Пензенской, Волгоградской и Смоленской областях численность безработных граждан не изменилась.
По состоянию на 19 апреля количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.
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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в России численность безработных граждан снизилась на 2,5% и составила 863 тыс. 457 человек. Затем число безработных в стране начало расти до середины марта. С 14 марта и по настоящее время количество безработных граждан убывает.
Напомним, ранее глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что в России нет предпосылок для роста безработицы.
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