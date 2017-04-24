Шувалов — о налоговых изменениях: Роста нагрузки на бизнес не будет

Москва, , 12:55 — REGNUM

Вступление в силу предполагаемых налоговых изменений, намеченное на 2019 год, не повлечет за собой увеличения общей нагрузки на бизнес. Об этом 24 апреля заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на заседании коллегии Минэкономразвития России.

Шувалов отметил, что новые налоговые решения — в случае их появления — начнут действовать с 1 января 2019 года. При этом он выразил надежду, что совокупная налоговая нагрузка не будет большей той, что на сегодняшний день несут предприятия.

Также вице-премьер не исключил какого-либо «дополнительного маневра» для продуктовых товаров и услуг. Кроме того, по его словам, правительство и вовсе может отказаться он изменения налогового законодательства, намеченного на 2019 год.

Он пояснил, что крупнейшие предприниматели, узнав о налоговом маневре «22/22», попросили ничего не менять в действующей налоговой системе, так как она «очень хорошая» и все к ней привыкли. Шувалов отметил, что такой вариант может оказаться одним из возможных, однако обсуждение налоговой инициативы еще впереди.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин России предлагает понизить ставку страховых взносов до 22% и довести налог на добавленную стоимость до 22% — такой маневр получил название «22/22». Глава Минфина Антон Силуанов называет инициативу нейтральной для бюджета.

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