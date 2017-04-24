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Европейский банк развития: Инвесторы не обязаны вкладывать в Украину

Экономика

Ранее глава ЕБРР в Восточной Европе сравнил Украину с Ираком по инвестиционному климату

Национальный Банк Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Национальный Банк Украины

Киев, 24 апреля 2017, 12:59 — REGNUM  

Если Украина хочет привлечь инвесторов, ей нужно улучшить бизнес-климат, заявил глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Восточной Европе Франсис Малиж, передает «ПолитНавигатор».

Малиж заметил, что Украина — самая дорогая среди европейских стран по ставкам ренты за добычу газа и нефти, а портовый сбор на Украине выше в 3−4 раза, чем в европейских портах.

«На Украине при структурировании логистической операции необходимо заплатить 14 разных сборов, а в голландском Роттердаме — только три», — отмечает глава восточноевропейского отделения ЕБРР.

Также Малиж прокомментировал сказанные им ранее слова о том, что по степени привлекательности для инвесторов Украина сравнима с Ираком.

«Пример с Ираком, который я привел, был о том, что у инвесторов есть выбор. На Украине многие думают, что инвесторы буквально обязаны вкладывать деньги в вашу страну (Украину). Это не так», — подчеркнул глава ЕБРР в Восточной Европе.

В качестве еще одного примера необходимости улучшать бизнес-климат Малиж назвал необходимость получать лицензию при перемещении сельхозтоваров между областями Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 года Украина заявила о своем стремлении попасть на европейский рынок, который якобы позволит гражданам «незалежной» иметь высокое качество товаров и низкие цены на них.

На практике это показало, что Украина вынуждена проводить одну реформу за одной, чтобы получить очередной кредит от МВФ, вгоняя собственное население в разрастающуюся долговую яму.

Так, только в Киеве долги жителей за электроэнергию уже приблизились к 1 млрд гривен ($37 млн). В целом долги украинцев за услуги ЖКХ составляют не менее 20 млрд гривен ($750 млн).

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