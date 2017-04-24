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В калужских школах хотят повысить плату за питание

Экономика

Авторы инициативы отметили, что стоимость питания в школах не менялась с 2011 года

Обед в школьной столовой
nathar
Обед в школьной столовой

Калуга, 24 апреля 2017, 13:04 — REGNUM  

Для обеспечения школьных столовых Калуги полноценным питанием, необходимо увеличить стоимость завтраков и обедов для учеников, заявили на встрече губернатора Анатолия Артамонова с региональными предпринимателями. Авторы инициативы отметили, что стоимость питания в школах не менялась с 2011 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По официальным данным, завтраки и обеды в школах обходятся в 30 и 40 рублей в день соответственно, что отпугивает добросовестных поставщиков. Как пояснили в пресс-службе областного правительства, предприниматели предлагают не только поднять цены на питания, но и изменить механизм взаимодействия образовательных учреждений и компаний-поставщиков.

Так, глава региона Анатолий Артамонов потребовал использовать «жесточайшие методы контроля, чтобы ни один недобросовестный поставщик к нам в область не пришел» и предложил создать при Калужской ТПП спецкомиссию для разработки оптимальной схемы обеспечения школьников полноценным питанием. Членам будущей комиссии калужский губернатор посоветовал изучить и использовать опыт Татарстана, Петербурга и других субъектов РФ.

Как заявили корреспонденту ИА REGNUM учителя начальных классов одной из школ, за школьные обеды сегодня им приходиться платить по 70 рублей в день, при этом качество поставляемых блюд вызывает серьезное беспокойство.

Например, обед может отличаться от заявленного меню, а порции бывает меньше положенного по объему. Также меню отличает периодическая замена мясного бульона на воду с крупой и плохо сваренные сосиски. В итоге дети остаются голодными.

На все претензии администрации школы предприниматель ссылается на нехватку средств для закупки качественного товара и низкую, по его мнению, плату за питание.

Напомним, в настоящее время в 48 калужских школах обучается порядка 31 тысячи детей, которые питаются в школьных столовых. Бесплатно горячее питание получают 16,3 тысячи школьников. Это дети из малообеспеченных и многодетных семей, инвалиды. На эти цели из муниципального бюджета выделяется более 84 миллионов рублей.

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