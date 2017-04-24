Россия может простить Киргизии долг в 13,5 млрд рублей

Бишкек, , 12:27 — REGNUM Правительство России готово списать долг Киргизии, составляющий на данный момент $240 млн (около 13,5 млрд рублей), заявил министр финансов Адылбек Касымалиев, выступая сегодня, 24 апреля, на совместном заседании парламентских комитетов по бюджету и финансам, а также по экономической и фискальной политике.

По словам высокопоставленного чиновника, для этого требуется лишь поддержка со стороны депутатов. Однако подробностей того, на каких условиях возможно списание столь крупной суммы, глава Минфина так и не сообщил.

Говоря о государственном долге Киргизской Республики, Адылбек Касымалиев отметил, что в настоящее время он достиг $3,78 млрд (212,55 млрд рублей) и составляет 63,5% от объема валового внутреннего продукта.

«Это говорит о том, что для экономики страны нет угрозы. Мы ужесточили требования к внутреннему и внешнему долгам. В связи с этим, будем увеличивать объем грантовых средств, а кредитные средства получать с низкими процентными ставками», — резюмировал министр финансов.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в начале 2016 года внешний долг Киргизии составлял 273,32 млрд сомов (227,77 млрд рублей по текущему курсу) или 64,5% к ВВП. С 1993 года размер внешнего долга страны ежегодно рос в среднем на $144 млн (около 8,1 млрд рублей по текущему курсу).

Отметим, что основными кредиторами Киргизской Республики являются Экспортно-импортный банк Китая, долг перед которым составляет более $1 млрд 523 млн (85,64 млрд рублей), Всемирный банк и его подразделения в лице Международной ассоциация развития и Международного валютного фонда — свыше $806 млн (45,32 млрд рублей), а также Азиатский банк развития — $568 млн (31,94 млрд рублей).