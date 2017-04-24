Понедельник, 24 Апреля 2017 года
13:56:41 МСК

Россия может простить Киргизии долг в 13,5 млрд рублей

Экономика

Больше всего денег Киргизская Республика задолжала «Эксимбанку» Китая, Всемирному банку и Азиатскому банку развития

Бишкек, 24 апреля 2017, 12:27 — REGNUM  Правительство России готово списать долг Киргизии, составляющий на данный момент $240 млн (около 13,5 млрд рублей), заявил министр финансов Адылбек Касымалиев, выступая сегодня, 24 апреля, на совместном заседании парламентских комитетов по бюджету и финансам, а также по экономической и фискальной политике.

По словам высокопоставленного чиновника, для этого требуется лишь поддержка со стороны депутатов. Однако подробностей того, на каких условиях возможно списание столь крупной суммы, глава Минфина так и не сообщил.

Говоря о государственном долге Киргизской Республики, Адылбек Касымалиев отметил, что в настоящее время он достиг $3,78 млрд (212,55 млрд рублей) и составляет 63,5% от объема валового внутреннего продукта.

«Это говорит о том, что для экономики страны нет угрозы. Мы ужесточили требования к внутреннему и внешнему долгам. В связи с этим, будем увеличивать объем грантовых средств, а кредитные средства получать с низкими процентными ставками», — резюмировал министр финансов.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в начале 2016 года внешний долг Киргизии составлял 273,32 млрд сомов (227,77 млрд рублей по текущему курсу) или 64,5% к ВВП. С 1993 года размер внешнего долга страны ежегодно рос в среднем на $144 млн (около 8,1 млрд рублей по текущему курсу).

Отметим, что основными кредиторами Киргизской Республики являются Экспортно-импортный банк Китая, долг перед которым составляет более $1 млрд 523 млн (85,64 млрд рублей), Всемирный банк и его подразделения в лице Международной ассоциация развития и Международного валютного фонда — свыше $806 млн (45,32 млрд рублей), а также Азиатский банк развития — $568 млн (31,94 млрд рублей).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Киргизии
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Маргарита КнязеваЗачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
БишкекКиргизия Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Общество
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
24.04.17
Виктория БабаеваАэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
Санкт-ПетербургРоссия Строительство и состояние аэропортов Экономика
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
24.04.17
«Нельзя выйти замуж за кошку»: Кадыров о преследовании геев в Чечне
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
24.04.17
В Казахстане коррупционеру простили взятку в миллион долларов
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
24.04.17
«Умираете? Умирайте. У нас совещание» — Минздрав Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Происшествия
NB!
24.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНа Украине будет самая дорогая ядерная свалка в мире! — обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
24.04.17
Циклон накрыл Северный Кавказ: без света остаются тысячи жителей
МахачкалаРоссия Ураганы, шторма, бури Происшествия
NB!
24.04.17
Ураганный ветер в Сочи: поваленные деревья и 2,5 тыс. человек без света
КраснодарРоссия Ураганы, шторма, бури Общество
NB!
24.04.17
Максим ИсаевNational Interest: Договор о РСМД – повод надавить на Россию
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Масштабный сбой произошел в работе Сбербанка
МоскваРоссия Банковское дело Общество
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 24 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Неделя в НХЛ: известны две пары участников полуфинала западной конференции
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
ВладивостокРоссия Свободные порты Дальнего Востока Экономика
ещё главное