В Оренбуржье пресекли крупную контрабанду спирта из Казахстана

Оренбург, , 12:40 — REGNUM В международном автомобильном пункте пропуска «Орск» в Оренбургской области выявлена крупная контрабандного спирта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургской таможне, гражданин Казахстана пытался тайком ввезти в Россию 2951 литр этилового спирта. Его стоимость оценивается в 1,7 млн рублей.

Во время досмотра водитель заявил, что доставляет из Казахстана в Россию 2 тыс. литров изопропила, и предъявил товаросопроводительные документы на данный товар. Однако, согласно результатам экспертизы, содержимым бочек являлся спирт этиловый ректификованный неденатурированный из пищевого сырья с объёмной долей спирта 96−97%. Он относится к стратегически важным ресурсам.

Его производство и оборот должны быть на основании лицензии и с акцизной маркировкой. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров».

Стоит отметить, что это уже третье с начала 2017 года уголовное дело по факту контрабанды этилового спирта. Напомним, в марте из Казахстана пытались тайком ввезти более 6,6 тыс. литров спирта. Во время досмотра водитель утверждал, что грузовик — пустой. При проверке оказалось, что в прицепе-цистерне есть потайной люк. В тайнике находилось 30 бочек со спиртом.

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