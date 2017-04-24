Понедельник, 24 Апреля 2017 года
13:55:55 МСК

«Нефть сменит позиции в мае»

Экономика

…а пока Brent будет оставаться диапазоне 50-58 долларов за баррель

Нефть
Иллюстрация: Matritca.kz
Нефть

Москва, 24 апреля 2017, 12:23 — REGNUM  Цены на нефть, вероятнее всего, продолжат консолидироваться в уже сложившихся ранее диапазонах и будут торговаться так до саммита ОПЕК в мае, когда может быть принято решение о пролонгации пакта о снижении объемов добычи нефти между ряда членов ОПЕК и производителей нейти вне этой организации, считает инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Костенко.

«Нефть марки Brent будет оставаться в диапазоне 50.00−58.00 долларов за баррель не только всю эту неделю, но и почти весь следующий месяц. Тоже относится и к американской марке WTI, которая, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне 47.00−55.00 доллара за баррель», — сказал Костенко.

Главным фактором такого поведения котировок черного золота, по его мнению, «остается два взаимно противоположных процесса, которые не позволяют нефтяным цена сильно не падать и также заметно не расти. Это рост добычи сланцевой нефти в США. Последние данные от сервисной компании Baker Hughes опять показали прирост количества действующих буровых вышек.

Также американцем «помогают» и активно добывающие нефть некоторые независимые ее производители, а также члены ОПЕК, которые не подписали пакт».

«Обратным же фактором, который поддерживает нефтяные цены, является активное снижение добычи сырой нефти Саудовской Аравией и другими членами ОПЕК, подписавшими этот пакт, а также Россией», — полагает эксперт.

Читайте также: «Шанс для нефти — слабый доллар»

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля нефть дорожает в рамках коррекции после снижения цены черного золота 21 апреля приблизительно на 2%. Стоимость на нефть марки Brent выросла на 0,61% — до 52,75 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,50% — до 49,87 доллара за баррель.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Маргарита КнязеваЗачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
БишкекКиргизия Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Общество
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
24.04.17
Виктория БабаеваАэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
Санкт-ПетербургРоссия Строительство и состояние аэропортов Экономика
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
24.04.17
«Нельзя выйти замуж за кошку»: Кадыров о преследовании геев в Чечне
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
24.04.17
В Казахстане коррупционеру простили взятку в миллион долларов
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
24.04.17
«Умираете? Умирайте. У нас совещание» — Минздрав Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Происшествия
NB!
24.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНа Украине будет самая дорогая ядерная свалка в мире! — обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
24.04.17
Циклон накрыл Северный Кавказ: без света остаются тысячи жителей
МахачкалаРоссия Ураганы, шторма, бури Происшествия
NB!
24.04.17
Ураганный ветер в Сочи: поваленные деревья и 2,5 тыс. человек без света
КраснодарРоссия Ураганы, шторма, бури Общество
NB!
24.04.17
Максим ИсаевNational Interest: Договор о РСМД – повод надавить на Россию
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Масштабный сбой произошел в работе Сбербанка
МоскваРоссия Банковское дело Общество
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 24 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Неделя в НХЛ: известны две пары участников полуфинала западной конференции
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
ВладивостокРоссия Свободные порты Дальнего Востока Экономика
ещё главное