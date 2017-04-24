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«Рубль на волне позитива»

Экономика

Поддержу рублю оказали итоги первого тура президентских выборов во Франции

Москва, 24 апреля 2017, 12:15 — REGNUM  Российский рубль по-прежнему остается в фаворитах на валютном рынке. Его поддерживает фактор кэрри-трейда, то есть игры на разнице процентных ставок, например, между ФРС США, где ключевая процентная ставка находится в диапазоне 0.75%-1.00% и ЦБ РФ, где ставка рефинансирования остается все еще на высоком уровне 9.75%. Это делает выгодным покупки рублевых активов, прежде всего, ОФЗ (облигации федерального займа), считает инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Костенко.

Также, по его мнению, «российская валюта поддерживается достаточно высоким уровнем цен на сырую нефть, которые уверенно держаться выше отметки в 50 долларов за баррель в марке Brent и фактором налогового периода, когда экспортёры в обязательном порядке должны продавать часть валютной выручки на внутреннем валютном рынке».

«На этой недели состоится заседание ЦБ РФ. Ожидается, что регулятор понизит ставку рефинансирования на 0.25% или даже на 0.50%. Исходя из этого, можно предположить, что дальнейшее укрепление рубля будет тормозиться после окончания налогового периода, вероятное понижение цен на сырую нефть окажет на него негативное влияние», — пояснил Костенко.

«Сегодня, 24 апреля, на волне позитивных новостей из Европы, а именно итогов первого тура президентских выборов во Франции, рубль может протестировать локальный максимум против американского доллара — 55.75, но если ему не удастся его преодолеть, то тогда есть вероятность отскока выше отметки в 56.00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ на 24 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 18 копеек до 56,23 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 60,31 рубля, что ниже предыдущего дня на 30 копеек.

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