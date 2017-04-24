Понедельник, 24 Апреля 2017 года
12:23:19 МСК

В Казахстане сократился объем наличных денег

Экономика

С начала 2017 года – на 5,9%

Астана, 24 апреля 2017, 12:15 — REGNUM  В первом квартале 2017 года в Казахстане объем наличных денег в обращении уменьшился на 5,9% и составил 1,645 трлн тенге (295,5 млрд рублей). Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает Национальный банк страны.

На 10,6% (с начала года — на 7,1%) увеличился в марте денежный агрегат М1, который включает наличные деньги и ликвидные тенговые депозиты, и составил 4,927 трлн тенге (885,1 млрд рублей). Также на 6,5% (+1,1%) увеличился индикатор М2, включающий наличные деньги, все тенговые и ликвидные валютные депозиты и составил 12,726 трлн тенге (2,29 трлн рублей).

«Денежная база, или деньги Национального банка, в марте увеличилась на 10,9% (с начала года — на 0,7%), до отметки 5,198 трлн тенге (933,8 млрд рублей). В узком выражении денежная база увеличилась на 13,8% (-1,8%) — до 4,706 трлн тенге (845,45 млрд рублей). Объем депозитов банков второго уровня и других организаций на счетах в Нацбанке Казахстана увеличился на 17,7% (+4%), до 3,237 трлн тенге (581,5 млрд рублей)», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что за первые 10 месяцев 2016 года объем наличности в Казахстане увеличился на 26,2%, денежный агрегат М1 показал рост на 33,2%, а индикатор М2 тем временем снизился на 2,8%.

«В целом изменения, происходящие с денежными агрегатами, объективно отражают процессы, происходящие в экономике. Рост агрегата М1 в первую очередь отражает реальную инфляцию. Цены выросли — для их обслуживания нужно больше денег в экономике. Настораживает непропорциональный рост именно наличных денег в отражении, что, на мой взгляд, показывает шаг назад в прозрачности экономики. Похоже, бизнес и частные граждане показывают уменьшение доверия экономике и предпочитают держать деньги в наиболее ликвидном виде. Отношение М1 к М2 выросло до 36%, хотя всего пару лет назад составляло всего 17%. Для справки, в Великобритании этот показатель составляет менее 2%, в США — менее 8%. Что говорит о повышении непрозрачности экономики», — пояснил тогда ситуацию экономист Константин Пак.

На следующий день министр финансов Казахстана Бахыт Султанов, выступая в Доме правительства с докладом об итогах исполнения государственного бюджета за 9 месяцев 2016 года, сообщил о том, что на 26% перевыполнена доходная часть бюджета, что «отражает улучшение макроэкономической среды»:

»За 9 месяцев текущего года исполнение государственного бюджета отмечено качественными достижениями. Доходы значительно перевыполнены, а налогов уже собрано в объеме почти равном за весь прошлый год. (…) Итоги исполнения отражают положительные результаты влияния налогово-бюджетной политики на экономическую ситуацию. Доходы перевыполнены почти на 1 трлн тенге — на 941 млрд тенге или на 26%».

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане объем наличных денег за 9 месяцев увеличился более чем на 26%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
24.04.17
Организатор марша протеста в Самаре арестован за то, что разрешил суд
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
NB!
24.04.17
В Казахстане коррупционеру простили взятку в миллион долларов
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
24.04.17
«Умираете? Умирайте. У нас совещание» — Минздрав Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Происшествия
NB!
24.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНа Украине будет самая дорогая ядерная свалка в мире! — обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
24.04.17
Максим ИсаевNational Interest: Договор о РСМД – повод надавить на Россию
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Взрыв в шахте, беспредел в Уфе, платёжный терминал в реке: неделя Башкирии
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
24.04.17
Масштабный сбой произошел в работе Сбербанка
МоскваРоссия Банковское дело Общество
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Неделя в НХЛ: известны две пары участников полуфинала западной конференции
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
24.04.17
США — об инциденте в ЛНР: Шокированы и глубоко опечалены
ВашингтонСША Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
ВладивостокРоссия Свободные порты Дальнего Востока Экономика
NB!
24.04.17
Иван КузнецовИсторическая битва – США и Китая – началась
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
«Ценный клад для туристов со всего мира — дикая природа Приморского края»
ВладивостокРоссия Развитие внутреннего туризма Общество
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное