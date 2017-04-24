В Казахстане сократился объем наличных денег

Астана, , 12:15 — REGNUM В первом квартале 2017 года в Казахстане объем наличных денег в обращении уменьшился на 5,9% и составил 1,645 трлн тенге (295,5 млрд рублей). Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает Национальный банк страны.

На 10,6% (с начала года — на 7,1%) увеличился в марте денежный агрегат М1, который включает наличные деньги и ликвидные тенговые депозиты, и составил 4,927 трлн тенге (885,1 млрд рублей). Также на 6,5% (+1,1%) увеличился индикатор М2, включающий наличные деньги, все тенговые и ликвидные валютные депозиты и составил 12,726 трлн тенге (2,29 трлн рублей).

«Денежная база, или деньги Национального банка, в марте увеличилась на 10,9% (с начала года — на 0,7%), до отметки 5,198 трлн тенге (933,8 млрд рублей). В узком выражении денежная база увеличилась на 13,8% (-1,8%) — до 4,706 трлн тенге (845,45 млрд рублей). Объем депозитов банков второго уровня и других организаций на счетах в Нацбанке Казахстана увеличился на 17,7% (+4%), до 3,237 трлн тенге (581,5 млрд рублей)», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что за первые 10 месяцев 2016 года объем наличности в Казахстане увеличился на 26,2%, денежный агрегат М1 показал рост на 33,2%, а индикатор М2 тем временем снизился на 2,8%.

«В целом изменения, происходящие с денежными агрегатами, объективно отражают процессы, происходящие в экономике. Рост агрегата М1 в первую очередь отражает реальную инфляцию. Цены выросли — для их обслуживания нужно больше денег в экономике. Настораживает непропорциональный рост именно наличных денег в отражении, что, на мой взгляд, показывает шаг назад в прозрачности экономики. Похоже, бизнес и частные граждане показывают уменьшение доверия экономике и предпочитают держать деньги в наиболее ликвидном виде. Отношение М1 к М2 выросло до 36%, хотя всего пару лет назад составляло всего 17%. Для справки, в Великобритании этот показатель составляет менее 2%, в США — менее 8%. Что говорит о повышении непрозрачности экономики», — пояснил тогда ситуацию экономист Константин Пак.

На следующий день министр финансов Казахстана Бахыт Султанов, выступая в Доме правительства с докладом об итогах исполнения государственного бюджета за 9 месяцев 2016 года, сообщил о том, что на 26% перевыполнена доходная часть бюджета, что «отражает улучшение макроэкономической среды»:

»За 9 месяцев текущего года исполнение государственного бюджета отмечено качественными достижениями. Доходы значительно перевыполнены, а налогов уже собрано в объеме почти равном за весь прошлый год. (…) Итоги исполнения отражают положительные результаты влияния налогово-бюджетной политики на экономическую ситуацию. Доходы перевыполнены почти на 1 трлн тенге — на 941 млрд тенге или на 26%».

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