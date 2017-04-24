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Названы регионы с наибольшим и с наименьшим снижением уровня безработицы

Экономика

С 12 по 19 апреля численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась

Москва, 24 апреля 2017, 12:11 — REGNUM  Количество безработных российских граждан снизилось в течение недели на 0,2%, сообщили 24 апреля в пресс-службе Минтруда РФ.

«С 12 по 19 апреля 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,2% и составила 889 795 человек», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что в аналогичный период прошлого года это значение равнялось 1 057 523.

Количество безработных сократилось за указанный период в 47 российских регионах. Наибольший вклад в снижение безработицы внесли Алтайский край, Астраханская, Новгородская, Тамбовская, Липецкая области и Ненецкий автономный округ.

При этом в ряде областей число безработных выросло. Больше всего рост наблюдался в Туве, Бурятии и в Севастополе. В целом число безработных выросло в 34 регионах.

Не изменилась ситуация с числом безработных в Смоленской, Волгоградской, Пензенской областях и в Калмыкии.

Уточняется, что к 19 апреля общее число людей, работавших неполное рабочее время (136 337 человек), находившихся в простое по инициативе администрации (25 546 человек) и тех сотрудников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон (1 312 человек), составила 163 195 человек.

«По оперативным данным, на 1 апреля 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,2% от численности экономически активного населения (на 1 апреля 2016 года — 1,4%)», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что число вакансий, по данным службы занятости, составило 1,4 млн единиц на 19 апреля 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 5 по 12 апреля число безработных в России сократилось на 1,2%. По состоянию на 1 апреля 2017 года уровень регистрируемой безработицы составил 1,2% от численности экономически активного населения, годом ранее — 1,4%.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ за неделю сократилось число безработных

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Безработица
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