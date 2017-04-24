В Тверской области на ремонт дворовых территорий потратят 351,3 млн рублей

Тверь, , 12:06 — REGNUM Более 263 тыс. квадратных метров дворовых территорий планируют отремонтировать в Тверской области — в 2017 году на эти цели из бюджета региона муниципалитетам будет выделено 351,3 млн рублей. Инициатором масштабной региональной кампании выступил губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«В мае дорожную сеть начнут приводить в порядок. Мы хотим существенно повысить требования к качеству материалов и технологиям при ремонте дорог», — подчеркнул Игорь Руденя.

На конкурс по распределению субсидий муниципальным образованиям поступили 72 заявки, из них 61 одобрена. В список территорий, претендующих на предоставление финансовой поддержки по этому направлению, включено 20 муниципальных образований.

В общей сложности планируется привести в порядок свыше 263,4 тыс. кв. метров дворовых территорий, это на 22,8 тыс. кв. метров больше плановых показателей. Наиболее масштабные работы ожидаются в Твери, где предполагается отремонтировать около 111 тыс. кв. метров. Общие затраты на проведение работ составят более 456,3 млн рублей: 351,3 млн рублей — поддержка области, 105,1 млн рублей — средства муниципальных образований. Средняя стоимость ремонта одного квадратного метра дворовой территории составит 1330 рублей за кв. метр.

Глава региона Игорь Руденя обратил внимание, что в разных муниципальных образованиях цены отличаются, в некоторых случаях практически в два раза. Министр транспорта региона Игорь Павлов пояснил, что в городах стоимость ремонта выше за счет использования бордюрного камня.

«Нужно доработать проектную документацию. За те же деньги мы можем отремонтировать больше территорий. Посмотрите целесообразность принятия таких решений. При этом оцените, насколько удобны предложенные проекты для людей с ограниченными возможностями, проезда детских колясок», — поручил губернатор.

Игорь Руденя также подчеркнул, что прежде чем начинать программу в каждом муниципальном образовании, необходимо получить письменное подтверждение от глав о синхронизации этих работ с сезонными коммунальными мероприятиями.

Всего в 2017 году на ремонт муниципальных и региональных дорог Тверской области предполагается направить свыше 3,3 млрд рублей. На приведение в порядок дорог местного значения пойдет более 1,6 млрд и порядка 1,7 млрд рублей — на ремонт региональных трасс.