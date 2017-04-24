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Латвия закупит бельгийские пулеметы на 5,5 млн евро

Экономика

Точное количество закупаемого оружия засекречено

Рига, 24 апреля 2017, 12:16 — REGNUM  Министерство обороны Латвии за 5 525 888 евро приобретет у бельгийской оружейной компании FN Herstal пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм и комплектующие части к ним, сообщает LETA.

Закупочная процедура определилась в порядке переговоров, а не проведения конкурса. Пулеметы поступят на вооружение регулярных войск Национальных вооруженных сил и подразделений Земессардзе (ополчение). Точное число приобретаемых пулеметов Минобороны не раскрывает из соображений информационной безопасности.

Напомним, в конце 2014 года компания FN Herstal уже выигрывала конкурс на поставку пулеметов латвийской армии. Министерство обороны закупило тогда пулеметы Browning M2HB-QCB калибром 12,7 мм за 1 808 322 евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Так, правительство намерено увеличить финансирование военной сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%, что является минимальным требованием со стороны НАТО.

Стоит отметить, что латвийский военный бюджет — один из самых быстро растущих в мире. Так, по сравнению с 2015 годом, в 2016 году оборонный бюджет Латвии был увеличен на 40%, а в 2017 году по сравнению с 2016 вырастет еще на 22%.

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Милитаризация Прибалтики
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