Латвия закупит бельгийские пулеметы на 5,5 млн евро

Рига, , 12:16 — REGNUM Министерство обороны Латвии за 5 525 888 евро приобретет у бельгийской оружейной компании FN Herstal пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм и комплектующие части к ним, сообщает LETA.

Закупочная процедура определилась в порядке переговоров, а не проведения конкурса. Пулеметы поступят на вооружение регулярных войск Национальных вооруженных сил и подразделений Земессардзе (ополчение). Точное число приобретаемых пулеметов Минобороны не раскрывает из соображений информационной безопасности.

Напомним, в конце 2014 года компания FN Herstal уже выигрывала конкурс на поставку пулеметов латвийской армии. Министерство обороны закупило тогда пулеметы Browning M2HB-QCB калибром 12,7 мм за 1 808 322 евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Так, правительство намерено увеличить финансирование военной сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%, что является минимальным требованием со стороны НАТО.

Стоит отметить, что латвийский военный бюджет — один из самых быстро растущих в мире. Так, по сравнению с 2015 годом, в 2016 году оборонный бюджет Латвии был увеличен на 40%, а в 2017 году по сравнению с 2016 вырастет еще на 22%.