В Московской области началась навигация

Красногорск, , 11:49 — REGNUM Сегодня, 24 апреля, в Подмосковье стартовала навигация речного транспорта. В этот день открываются все региональные пассажирские маршруты, сообщили в облправительстве

Открываются межмуниципальные маршруты по реке Оке в Серпухове и Коломне и по Москве-реке в Лыткарине.

Напомним, навигация на Оке и Москве-реке в Московском регионе в 2016 году началась 30 апреля и продлилась до конца ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость проезда на речных маршрутах составит от 26 рублей 50 копеек до 65 рублей 50 копеек. Сохранятся скидки на билеты для льготных категорий граждан.

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