Законопроект о страховании счетов бизнеса подготовлен в Госдуме

Ялта, Крым, , 11:40 — REGNUM В Госдуме подготовлен законопроект о страховании банковских счетов предприятий малого и среднего бизнеса, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Я отправил его (законопроект) в ЦБ и Минфин на согласование, после этого уже будет внесен в Госдуму», — сообщил парламентарий.

Предполагается, что кредитные организации будут отчислять в Фонд обязательного страхования вкладов 0,12% от суммы таких депозитов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон, предполагающий разделение банковских лицензий на универсальные и базовые. ЦБ предполагает, что следующий шаг — гарантия страховых выплат малому бизнесу в кредитных организациях с базовыми лицензиями в пределах 1,4 млн рублей.

Сейчас в РФ действует система страхования вкладов физлиц и депозитов индивидуальных предпринимателей с потолком покрытия 1,4 млн рублей.