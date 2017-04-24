Законопроект о страховании счетов бизнеса подготовлен в Госдуме
Отчисления банков составят 0,12% от суммы депозитов
Ялта, Крым, 24 апреля 2017, 11:40 — REGNUM В Госдуме подготовлен законопроект о страховании банковских счетов предприятий малого и среднего бизнеса, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
«Я отправил его (законопроект) в ЦБ и Минфин на согласование, после этого уже будет внесен в Госдуму», — сообщил парламентарий.
Предполагается, что кредитные организации будут отчислять в Фонд обязательного страхования вкладов 0,12% от суммы таких депозитов.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон, предполагающий разделение банковских лицензий на универсальные и базовые. ЦБ предполагает, что следующий шаг — гарантия страховых выплат малому бизнесу в кредитных организациях с базовыми лицензиями в пределах 1,4 млн рублей.
Сейчас в РФ действует система страхования вкладов физлиц и депозитов индивидуальных предпринимателей с потолком покрытия 1,4 млн рублей.
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