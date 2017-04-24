Минпромторг Удмуртии должен вернуть в федеральный бюджет 10 млн рублей

Ижевск, , 11:31 — REGNUM

Минпромторг Удмуртии в связи с неосвоением выделенных средств должен вернуть в федеральный бюджет 10 млн рублей. И.о. министра промышленности и торговли Владимир Разумков по распоряжению врио главы республики Александра Бречалова получил выговор.

«Выговор. Прошу Виктора Алексеевича Савельева оформить все по правилам», — цитирует Бречалова ИА «Удмуртия». «У нас остается достаточная проблема — освоение тех средств, которые мы привлекаем в республику по разным программам. У нас самая неблагополучная отрасль по Минтрансу. Мы вернули более 800 миллионов рублей. Сейчас, когда уже можно было бы работать, мы вынуждены просить, чтоб нам обратно деньги вернули», — констатировал Бречалов. «Можно исправить ситуацию, не доводя до того, что замминистра мне направляет письмо с требованием вернуть деньги», — считает врио главы региона.

Глава Минпромторга Удмуртии объяснил, что средства предназначались для покупки автобусов на газомоторном топливе, сообщает портал «Сусанин». Однако производитель транспортных средств не смог в оговоренные сроки доставить технику в республику.

Напомним, согласно бюджетному кодексу, неосвоенные средства возвращаются обратно в федеральный бюджет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Удмуртии неоднократно обсуждалась проблема неосвоения министерствами и ведомствами бюджетных средств. Так, по состоянию на 1 ноября 2016 года, в полном объеме освоили федеральные деньги шесть министерств и ведомств: управление по обеспечению деятельности мировых судей, министерство культуры и туризма, министерство промышленности и торговли, агентство печати и массовых коммуникаций, министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов и министерство строительства, архитектуры и жилищной политики. Общий показатель освоения федеральных средств в Удмуртии составлял только 77%. Самые низкие показатели демонстрировали Минобрнауки Удмуртии — 52%, республиканский Миндортранс — 53%, а также министерство экономики — 57%.

В 2015 году объем поступивших федеральных средств составил 9,116 млн рублей, что на 15% выше уровня 2014 года. Показатель освоения составил 97%. В 2014 году — освоенные средства составили 99,6% от общего объема. В 2013 — 97,1%.

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