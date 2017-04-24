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ПХГ Украины за неделю потеряли 0,5% запасов природного газа

Экономика

С 16 по 22 апреля было отобрано 39 млн куб. м. газа

Газпром ЛПУМГ
Иллюстрация: Kremlin.ru
Газпром ЛПУМГ

Киев, 24 апреля 2017, 11:38 — REGNUM  

За неделю объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины сократился на 39 млн кубометров, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

С 16 по 22 апреля из ПХГ было выкачано 0,5% от имеющегося объема газа. В результате запасы газа уменьшились с 8,329 млрд кубометров до 8,29 млрд кубометров.

Всего 22 апреля было отобрано 16,15 млн кубометров газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 апреля 2017 года Украина начала закачку газа в ПХГ, а по состоянию на 12 апреля хранилища были заполнены на 26%.

Газ в ПХГ закачивается из Словакии (9,95 млн кубометров в сутки), Венгрии (3,91 млн кубометров в сутки) и Польши (1,24 млн. кубометров в сутки). Всего на Украине построено 12 газовых хранилищ общей емкостью 31 млрд кубометров.

Напомним, с 2015 года Киев отказался закупать газ из России. Это привело к тому, что газовыми поставщиками для Украины стали Венгрия, Польша и Словакия, которые используют для экспорта российский газ.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские ПХГ заполнены на 26%

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Газодобыча и транспортировка газа
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