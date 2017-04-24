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Высокий энерготариф тормозит развитие Зауралья

Экономика

Председатель Совета Федерации назвала регион неконкурентноспособным из-за дорогой электроэнергии для промышленников

Курган, 24 апреля 2017, 10:45 — REGNUM  Высокий тариф на электроэнергию по-прежнему тормозит экономическое развитие Курганской области. Об этом на заседании научно-экспертного совета заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Дни субъектов федерации в Совфеде настолько востребованный формат общения верхней палаты российского парламента с региональными руководителями и парламентариями, что выстроилась очередь из субъектов, подчеркнула Матвиенко. «Сенаторы должны активнейшим образом встречаться с людьми и вести открытый диалог. Съездили в Курган. Тарифы на электроэнергию в Курганской области в два-в три раза были выше, чем в среднем по России, чем в соседних регионах — в Тюменской области, в Ханты-Мансийске, Ямало-Ненецком округе, — привела Матвиенко пример взаимодействия верхней палаты российского парламента с регионами. — Ну о каком экономическом развитии можно говорить, привлечении инвесторов, если этот регион просто неконкурентоспособен? А мы все-таки живем в едином экономическом пространстве».

Благодаря активной работе сената в итоге удалось добиться снижения на 19% тарифа на электроэнергию для населения. Необходимо сейчас снизить цены за киловатт для промышленности и других потребителей, заявила Валентина Матвиенко.

Напомним, в марте ФАС России утвердила Курганской области новый энерготариф. С 1 июля население и приравненные к нему категории потребителей в Зауралье будут платить за электричество гораздо меньше. Тариф составит для горожан 3 рубля 21 копейку за киловатт. Жители сельской местности будут платить 2 рубля 25 копеек.

«Наконец, справедливость восторжествовала», — прокомментировал тогда решение ФАС глава Зауралья Алексей Кокорин. Особые слова благодарности за поддержку, оказанную региону в решении энергетического вопроса, он высказал в адрес Валентины Матвиенко, которая, по его словам, сделала все возможное для того, чтобы снижение тарифов было воплощено в жизнь. Отметим, правительство России довольно долго колебалось в принятии решения по энерготарифам для курганцев. 26 января они даже вышли на митинг.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области резко подешевела электроэнергия

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Изменение тарифов на электроэнергию
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