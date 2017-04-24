Понедельник, 24 Апреля 2017 года
10:53:14 МСК

В России с начала года изъято 3,8 тонны санкционной продукции

Экономика

В основном это фрукты, овощи, молочная продукция и мясо

Москва, 24 апреля 2017, 10:42 — REGNUM  В России с начала 2017 года Роспотребнадзор выявил и изъял 3,8 тонны запрещенной к продаже продукции, сообщили в ведомстве.

Основную часть продукции составляют фрукты — 149 тонн, овощи — 26,5 тонн, молоко и молочная продукция — 4 тонны, мясо и мясная продукция — 2 тонны.

В 2016 году было обнаружено на территории России и снято с реализации 124,2 тонны продукции, запрещенной к ввозу, что в 2,5 раза больше, чем в 2015 году (снято 49,6 тонны).

Всего Роспотребнадзор с августа 2014 года проверил более 111 тысяч объектов торговли на предмет выявления запрещенной к ввозу продукции.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, основные экономические санкции в отношении Российской Федерации были введены весной 2014 года после государственного переворота на Украине и возврата Крыма в состав РФ. После чего России ввела контрсанкции, запретив ввоз некоторых товаров на территорию страны.

Читайте также: Рим будет придерживаться позиции ЕС в вопросе продления санкций против РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Организатор марша протеста в Самаре арестован за то, что разрешил суд
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
NB!
24.04.17
В Казахстане коррупционеру простили взятку в миллион долларов
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
24.04.17
«Умираете? Умирайте. У нас совещание» — Минздрав Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Происшествия
NB!
24.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНа Украине будет самая дорогая ядерная свалка в мире! — обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
24.04.17
Максим ИсаевNational Interest: Договор о РСМД – повод надавить на Россию
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Взрыв в шахте, беспредел в Уфе, платёжный терминал в реке: неделя Башкирии
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 24 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Неделя в НХЛ: известны две пары участников полуфинала западной конференции
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
24.04.17
США — об инциденте в ЛНР: Шокированы и глубоко опечалены
ВашингтонСША Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
ВладивостокРоссия Свободные порты Дальнего Востока Экономика
NB!
24.04.17
СБУ опубликовала откровенное фото Лолиты
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
24.04.17
Иван КузнецовИсторическая битва – США и Китая – началась
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Пейзажист на службе Отечеству
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Черная метка Красному проекту
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Как современные украинские нацисты попали на страницы «Нью-Йорк Таймс»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное