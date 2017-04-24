В России с начала года изъято 3,8 тонны санкционной продукции

Москва, , 10:42 — REGNUM В России с начала 2017 года Роспотребнадзор выявил и изъял 3,8 тонны запрещенной к продаже продукции, сообщили в ведомстве.

Основную часть продукции составляют фрукты — 149 тонн, овощи — 26,5 тонн, молоко и молочная продукция — 4 тонны, мясо и мясная продукция — 2 тонны.

В 2016 году было обнаружено на территории России и снято с реализации 124,2 тонны продукции, запрещенной к ввозу, что в 2,5 раза больше, чем в 2015 году (снято 49,6 тонны).

Всего Роспотребнадзор с августа 2014 года проверил более 111 тысяч объектов торговли на предмет выявления запрещенной к ввозу продукции.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, основные экономические санкции в отношении Российской Федерации были введены весной 2014 года после государственного переворота на Украине и возврата Крыма в состав РФ. После чего России ввела контрсанкции, запретив ввоз некоторых товаров на территорию страны.

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