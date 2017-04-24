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Самые злостные должники за воду в Ставрополе — управляющие компании

Экономика

Задолженность перед Водоканалом составляет 620 млн рублей

Ставрополь, 24 апреля 2017, 10:38 — REGNUM  Самый проблемный потребитель воды в Ставрополе — управляющие компании, задерживающие выплаты собственников домов. Об этом заявила начальник отдела сбыта и организации коммерческого учета МУП «Водоканал» г. Ставрополя Татьяна Руденко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МинЖКХ региона.

Недобросовестные компании задерживают средства собственников на своих счетах, а когда дело доходит до суда выводят многоквартирные дома во вновь созданные компании.

Бороться с такими УК «Водоканал» призывает самих собственников. Ресурсоснабжающая организация расклеивает в многоквартирных домах информационные листки о неоплате управляющей организацией водоканалу собранных с жителей средств.

Общая сумма задолженности жителей Ставрополя перед «Водоканалом» на 1 марта 2017 года составила 620 млн рублей. Более 500 должников отключены от водоснабжения за 2016−2017 годы.

Представитель компании назвала эту меру действенной в вопросе погашения долгов. После отключения, как правило, должники предприятия стремятся сразу гасить долги или заключать договоры о рассрочке платежа.

Отметим, что во II квартале 2017 года жители Ставрополя могут участвовать в оценке эффективности деятельности управляющих компаний, работающих в городе. По итогам оценки будет составлен рейтинг УК.

Жителям предстоит дать оценку таким параметрам, как выполнение управляющей компанией условий договора с собственниками многоквартирного дома, качество услуг, своевременность отчета о работе, взаимодействие УК с советом дома и собственниками, с также улучшение состояния дома.

Потребительская репутация ляжет в основу рейтинга. Это поможет отфильтровать недобросовестные УК и сориентироваться жителям города при смене компании.

Оценку дадут советы домов, активы домов, а специалисты Стройжилнадзора проанализируют результаты проверок УК, сообщили ИА REGNUM в министерстве ЖКХ края.

Отметим, что в Ставрополе сосредоточено наибольшее число УК. По данным Стройжилнадзора, из 298 лицензированных управляющих компаний края, 113 работают в краевой столице.

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Реформа ЖКХ
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