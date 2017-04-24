Названы регионы РФ, в которых меньше всего праворульных машин

Москва, , 10:19 — REGNUM

Более восьми процентов зарегистрированных в России легковых автомобилей — это машины с правым рулем, сообщает «Автостат».

Согласно проведенному исследованию, по состоянию на 1 января 2017 года таких автомобилей в России порядка 3,5 млн, что составляет 8,3% от общего числа легковушек.

Наибольшее число праворульных автомобилей находится на Дальнем Востоке и в Сибири: в каждом из округов насчитывается свыше 1,4 млн таких машин. Меньше всего таких автомобилей зафиксировано на Северном Кавказе — 21 тысяча машин.

На территории Урала — 186 тысяч праворульных машин, в Центральном Федеральном округе — 132,6 тысяч, в Южном ФО — 128,6 тысяч штук. На территории Приволжского ФО насчитывается 86 тысяч праворульных авто, Северо-Западном ФО — 31 тысяча.

Отмечается, что заметно отличается по стране доля таких машин от общего числа в разных округах. Если в Дальневосточном ФО она составляет 73% (от всего парка в округе), то в Сибири доля праворульных машин составляет 28%.

На Урале всего пять процентов автомобилей с правым рулем, а в ЮФО — три процента. Один процент таких автомобилей в СКФО, ПФО и ЦФО. В СЗФО показатель не превышает 0,7%.

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