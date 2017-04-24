Топ-10 самых популярных для этнотуризма регионов России

Москва, , 10:06 — REGNUM В России рынок этнотуризма оценивается в полмиллиона человек. Наибольшей популярностью пользуются этнотуры по России средней длительностью семь дней и стоимостью 50 тысяч рублей и этнотуры выходного дня стоимостью от 1 до 3 тысяч рублей, сообщили в ТурСтате.

Самыми популярными для этнографического туризма являются 10 регионов России. Это Карелия, Вологодская область, Бурятия, Иркутская область, Хакасия, Алтайский край, Республика Алтай, Коми, Удмуртия и Якутия.

В Карелии популярны этнотуры в Кижи, на Валаам и Соловецкий архипелаг, а также в карельскую деревню Кинерма.

В Вологодской области — этнотуры в музей «Семёнково» (Вологда), деревню Пожарище, дивный дом «Бобровый хутор», «Вепсская горница» (деревня Григорьевская), гриль-домик Вытегора (Череповец) и «Межпоселенческий центр традиционной народной культуры» в селе Воскресенское (Череповецкий район).

В Бурятии — этнотуры на Саяны, этнокомплекс «Степной кочевник» в Ацагатской долине.

В Иркутской области — этнотуры на Байкал (Листвянка, Ольхон), этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры» (Иркутск, 15 — 18 июня 2017 года).

В Хакасии — этнотуры в комплекс «Оглахты», природный комплекс «Сундуки», Большой Салбыкский курган, Сафроновский курганный комплекс и гора Куня.

На Алтае — этнотуры по маршруту «Золотое кольцо Алтая» (Телецкое озеро, Катунь, ущелье Актру, каньон реки Чулымаш, Чуйский тракт, урочище Калбак-Таш, скифские курганы Пазырыка).

В Коми — этнотуры в Финно-угорский этнопарк (село Ыб, Сыктывдинский район).

В Удмуртии — этнотуры в деревню Карамас-Пельга, деревню Зуевы Ключи и деревню Карасево на участке Сибирского тракта.

В Якутии — этнотуры в этнокомплекс «Ытык Хайа».

Напомним, этнотуризм — это путешествия и этнотуры с целью знакомства с культурой, фольклором, промыслами и ремёслами народов России.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме этнотуризма в России наибольшей популярностью пользуются одно-двухдневные гастрономические туры выходного дня и поездки на гастрономические фестивали, стоимость которых не превышает 3 тысячи рублей.

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