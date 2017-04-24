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Частный инвестор построит в Барнауле новую больницу

Экономика

Инвестором строительства центра реабилитации пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата выступила московская фирма

Алтайская краевая клиническая больница
Иллюстрация: Doc22.ru
Алтайская краевая клиническая больница

Барнаул, 24 апреля 2017, 10:13 — REGNUM  Алтайский медицинский кластер интересен частным инвесторам. О строительстве на его территории в Барнауле центра реабилитации пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата сообщают «Вести».

Инвестором выступила московская компания. Вложения (порядка полумиллиарда рублей) пойдут на строительство трех корпусов, в одном из которых разместится бассейн. По словам заместителя министра здравоохранения Алтайского края Константина Гордеева, эти современные архитектурные здания будут расположены в виде треугольника на участке общей площадью около 2,5 гектара.

«Кто у нас реабилитацией занимаются — можно по пальцам пересчитать: санаторий «Обь», санаторий «Сосновый бор», санаторий «Барнаульский». Из них только одно является краевым государственным учреждением — «Обь». Поэтому мы заинтересованы в этом новом лечебном учреждении», — пояснил Константин Гордеев.

По его словам, Министерство здравоохранения Алтайского края намерено активно сотрудничать с инвестором чтобы расширить перечень пациентов (актуальна тема детской реабилитации) и оказываемых услуг. Сдать объект в эксплуатацию планируется в конце 2018 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский медицинский кластер, который считается одним из крупнейших в России, в скором времени пополнится еще одним важным звеном. Речь идет о Центре позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр), который будет специализироваться на диагностике онкологических заболеваний. Его строительство также ведется на принципах государственно-частного партнерства. Соглашение об этом подписано с Международным Институтом биологических систем.

В настоящее время ядро кластерного объединения, которое организовано и работает в нагорной части Барнаула, составляют шесть ведущих медицинских организаций региона: Алтайская краевая клиническая больница, Алтайский краевой онкологический диспансер, барнаульская городская больница №5, Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн, перинатальный центр «ДАР» и Федеральный Центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

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