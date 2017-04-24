На подрядчика по ремонту ярославских дорог завели 88 административных дел

Ярославль, , 09:58 — REGNUM Во Фрунзенский районный суд Ярославля поступило 88 материалов о привлечении к административной ответственности гендиректора подрядной организации по ремонту дорог города «Северный поток» Алексея Фирстова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт суда.

Фирстову вменяется статья 12.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Она влечет наказание за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении.

Санкция статьи предусматривает штраф на должностное лицо в размере от 2 до 3 тыс рублей, на юридическое лицо — от 20 до 30 тыс рублей. Эта статья подведомственна ГИБДД. Судя по всему, Фирстов не согласился с вменяемым правонарушением, и материалы в результате отправили в суд.

Работа «Северного потока», получившего тендер на ямочный ремонт в Ярославле стоимостью 157 млн рублей, вызывает множество нареканий ярославцев в социальных сетях.

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