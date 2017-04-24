Фейерверк со скандальным оттенком: В Перми пожаловались на комиссию

Пермь, , 09:51 — REGNUM

В Перми действия комиссии при проведении конкурса на услуги по запуску праздничного фейерверка в честь Дня Победы стали причиной для жалобы. Заявитель, АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», полагает, что при оценке заявок от участников конкурса комиссия допустила нарушения. В связи с этим компания-заявитель просит отменить протокол оценки заявок и рассмотреть их повторно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом УФАС.

Стоит отметить, что максимальная цена контракта на оказание услуг по запуску салюта составила 1 млн 230 тыс. рублей. Заказчиком открытого конкурса является МАУ «Агентство социокультурных проектов». Согласно техническому заданию, общая продолжительность запуска фейерверка должна составлять не менее 10 минут.

Согласно данным, которые имеются на сайте госзакупки, участниками конкурса стали Научно-исследовательский институт полимерных материалов и ООО «Феникс». В первом случае стоимость услуг оценена в 930 тыс. рублей, во втором — в 1,080 млн рублей. Комиссия единогласно признала победителем ООО «Феникс».