В Красногорске откроется форум «Энергоэффективное Подмосковье»

Красногорск, , 09:26 — REGNUM В подмосковном годе Красногорске в Доме правительства пройдет III форум «Энергоэффективное Подмосковье», сообщается на сайте облправительства.

В форуме примут участие представители руководства Министерства энергетики РФ, депутаты Государственной Думы РФ, руководство правительства Московской области, муниципальных органов власти, предприятий ТЭК и ЖКХ, эксперты и представители компаний — производителей.

Предполагается, что участие в мероприятиях примут более 70 компаний и около 2 тысяч участников.

Форум направлен, в первую очередь, на внедрение энергосберегающих технологий, оптимизацию энергопотребления, демонстрацию достижений муниципальных образований и предприятий Подмосковья по внедрению инновационных энергоэффективных технологий.

Главным мероприятием деловой программы первого дня форума станет пленарное заседание «Световая среда Подмосковья. Состояние и пути развития». Центральной темой обсуждения в ходе мероприятий орума станет реализация программы губернатора Московской области «Светлый город».

Кроме того, запланирована насыщенная деловая программа, в ходе которой состоится обмен опытом и дискуссии на тему внедрения энергоэффективных технологий в различных отраслях экономики и жизнедеятельности.

Третий ежегодный форум и выставка «Энергоэффективное Подмосковье» состоятся 26−27 апреля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, впервые форум «Энергоэффективное Подмосковье» прошел в сентябре 2015 года. Форум стал первым конгрессно-выставочным мероприятием в регионе, направленным на демонстрацию энергоэффективных проектов и обсуждение приоритетных путей оптимизации энергопотребления.