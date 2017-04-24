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Утвержден список водных биоресурсов, на которые правительство выделит квоты

Экономика

Перечень включает 16 позиций

Москва, 24 апреля 2017, 09:18 — REGNUM  

Перечень водных биоресурсов для добычи, в отношении которых вводится квота на инвестиционные цели, утвержден правительством РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщили 24 апреля в пресс-службе правительства.

«Утвержден перечень видов водных биологических ресурсов в определенных районах добычи (вылова) водных биоресурсов, в отношении которых предоставляются права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также выделена квота на инвестиционные цели», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что перечень был внесен Минсельхозом, распоряжение №764-р подписано главой правительства 20 апреля 2017 года.

Отметим, что согласно законодательству, квоты на инвестиционные цели выделяются тем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые владеют построенными в России и производящими рыбную и другой продукцию предприятиями, а также судами рыбопромыслового флота, построенными на российских верфях.

Квоты на инвестиционные цели выделяются в отношении ряда водных биоресурсов. Правительство утверждает их перечень.

«Перечень включает 16 позиций. В него вошли виды водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна (треска, пикша и краб камчатский) и Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна (минтай, тихоокеанская сельдь, дальневосточные камбалы, терпуг, командорский кальмар, макрурус, навага, чёрный и белокорый палтусы, пять видов крабов)», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Росрыболовством разработана Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2030 года, предполагающая модернизацию портовой инфраструктуры основных рыбохозяйственных бассейнов России: Дальневосточный, Северный, Западный, Азово-Черноморский, Волжско-Каспийский.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ утвержден перечень водных биоресурсов для добычи

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