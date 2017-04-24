Новое микропредприятие выграло ряд тендеров по «Силе Сибири»

Москва, , 08:58 — REGNUM

Тендеры на постройку элементов газопровода «Сила Сибири» выиграла компания ООО «Интер менеджмент», созданная менее года назад, передает 24 апреля радиостанция «Говорит Москва».

«Сила Сибири» получила 34 подряда на сумму восемь миллиардов рублей. Каждый подряд — на сумму 400 миллионов рублей.

Компания обеспечит посадочную площадку для вертолётов, временные технологические площадки и проезды, воздушные линии электропередач.

Уточняется, что московская компания «Интер менеджмент» зарегистрирована в августе 2016 года. Ее уставной капитал составляет 150 тысяч рублей.

Напомним, магистральный газопровод «Сила Сибири» строится для транспортировки российского голубого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона — из Якутии. Совместный российско-китайский проект. Поставки газа в Китай по газопроводу планируется в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля глава Минэнерго Александр Новак заявил, что благодаря «Силе Сибири» будет осуществляться газификация изолированных районов на Крайнем севере и в Восточной Сибири: «Перспективы развития газификации связаны с реализацией проекта «Сила Сибири».

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