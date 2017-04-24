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В РФ утвержден перечень водных биоресурсов для добычи

Экономика

Перечень включает 16 позиций

Улов
delo
Улов

Москва, 24 апреля 2017, 08:50 — REGNUM  Распоряжением правительства РФ утверждён перечень видов водных биологических ресурсов в определённых районах добычи (вылова) водных биоресурсов, в отношении которых предоставляются права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также выделена квота на инвестиционные цели, сообщается на сайте правительства РФ.

В соответствии с законодательством квоты на инвестиционные цели выделяются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которым принадлежат на праве собственности или на основании договора финансовой аренды суда рыбопромыслового флота, построенные на российских верфях, и (или) предприятия, предназначенные для производства рыбной и другой продукции и построенные на территории России.

При этом предусматривается, что квоты на инвестиционные цели выделяются в отношении определённых видов водных биоресурсов, перечень которых утверждается Правительством России.

Перечень включает 16 позиций. В него вошли виды водных биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна (треска, пикша и краб камчатский) и Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна (минтай, тихоокеанская сельдь, дальневосточные камбалы, терпуг, командорский кальмар, макрурус, навага, чёрный и белокорый палтусы, пять видов крабов).

В отношении пяти видов крабов в обоих районах добычи данное распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Росрыболовство разработало Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2030 года. Масштабная модернизация имеющихся и строительство новых судоремонтных и логистических мощностей затронет портовую инфраструктуру основных рыбохозяйственных бассейнов России: Дальневосточный, Северный, Западный, Азово-Черноморский, Волжско-Каспийский.

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Читайте развитие сюжета: Утвержден список водных биоресурсов, на которые правительство выделит квоты

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Рыболовство, разведение и переработка рыбы
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