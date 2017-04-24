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«Яндекс» вводит частичную плату за навигационные сервисы

Экономика

Тестирование платных сервисов — сначала «Навигатора», затем «Карт» — будет запущено в первых числах мая

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helloolly
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Москва, 24 апреля 2017, 08:37 — REGNUM  

Компаниям, которые занимаются перевозкой пассажиров и грузов, придется платить «Яндексу» за навигационные сервисы — приложения «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты». Об этом 24 апреля сообщает «Коммерсантъ».

Как пояснили изданию представители «Яндекса», новый формат работы с сервисами ожидает таксомоторные компании, экспедиторские и курьерские службы и грузоперевозчиков, то есть пользователей, имеющих большое число запросов.

Тестирование платных сервисов — сначала «Навигатора», затем «Карт» — будет запущено в первых числах мая. По итогам тестов будут разработаны условия использования коммерческих лицензий.

Как сообщают в компании, в марте 2017 года приложением «Навигатор» воспользовались 11,5 млн человек, а мобильными приложениями геосервисов «Яндекса» в целом — 21,9 млн человек.

По словам предпринимателя, занимающегося курьерской доставкой, уже сейчас «Яндекс» требует оплаты за использование сервисов в бизнес-сфере. После того, как число обращений к навигационным сервисам превысило 1 тыс. в месяц, в их работе стали наблюдаться сбои, о чем ранее предупреждали разработчики.

Удовлетворение возросшего запроса, пояснили бизнесмену в компании, обойдется примерно в 50 тыс. рублей в месяц за приложение «Навигатор», при этом за лицензию нужно будет отдать еще 120 тыс. рублей. Однако предприниматель обратился к другой компании с подобными услугами, что обошлось ему в 22 тыс. рублей.

Как пояснил директор департамента исследований и разработок «2ГИС» Павел Мочалкин, «Яндексу» при монетизации геосервисов придется учитывать риски — получение прибыли на фоне оттока части клиентов. Так, за переходом на коммерческую модель картографического API от Google последовал отказ некоторых крупных сервисов. Новые условия должны вводиться мягко, отмечает эксперт.

С ним согласен и глава Maps. me Евгений Лисовский, отмечающий, что в длительной перспекиве преимущество будет за тем, кто предлагает бесплатный продукт с той же функциональностью или чуть хуже. При этом массовый отказ таких клиентов, как таксисты и курьеры, от сервисов «Яндекса», грозит компании потерями большого объема данных о дорожной обстановке, который предоставляют эти пользователи.

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