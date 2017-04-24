«Шанс для нефти — слабый доллар»

Москва, , 08:24 — REGNUM Баррель североморского сырья Brent 21 апреля упал в область «дна» от 28 марта, обновил поддержку на $51,60 и закрылся ниже. Сегодня, 24 апреля, утром «бочка» сырья торгуется по $52,23 (+0,5%) — чистой воды коррекция после распродажи, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Разногласия России и ОПЕК в вопросе продления работающего сейчас соглашения по заморозке сырьевой добычи — факт, крайне неприятный для рынка нефти. Однако стоит понимать, что вариантов у сторон сейчас практически нет: глава Минэнерго Александр Новак может создавать иллюзию глубоких размышлений сколько угодно, но именно российская поддержка осенью 2016 года способствовала формированию документа в том виде, в котором он позже и заработал.

Москву никто на аркане в соглашение ОПЕК+ не тянул, от участия в соглашении отечественные нефтепроизводители сумели извлечь плюсы — перекроили добычу, сократив ее на нерентабельных месторождениях. В этом свете сегодняшняя позиция российской делегации смотрится искусственно созданной — вопрос только, с какой это сделано целью.

Вполне возможно, что еще пару дней рынок нефти будет оставаться под впечатлением итогов технической встречи ОПЕК. Интерес представляют и данные по спросу-предложению черного золота в мире на настоящий момент.

24 апреля баррель Brent проторгуется в пределах $51,40−52,75. В том случае, если нефть пробьет поддержку на $51,25, цены развернутся в сторону области $47−50.