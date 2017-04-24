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Названы страны-лидеры по затратам на военные расходы

Экономика

Первое место по объемам затрат на военные нужды заняли США

Патроны 7,62
Патроны 7,62

Стокгольм, 24 апреля 2017, 08:20 — REGNUM  В 2016 году общий объем затрат государств на военные нужды вырос на 0,4% в сравнении с прошлым годом и составил $1686 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Так, по итогам года первое место по объемам затрат на военные нужды заняли США — $611 млрд (рост на 1,7%). На втором месте расположился Китай, который на нужды обороны потратил $215 млрд (рост на 5,4%). В тройке лидеров также оказалась Россия, направившая на военные нужды $69,2 млрд (рост на 5,9%).

В ТОП-5 также входят Саудовская Аравия и Индия.

Эксперты СИПРИ отмечают, что общий показатель мировых расходов за 2016 год составил 2,2% мирового ВВП или $227 на человека.

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