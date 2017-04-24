Новая ТОСЭР появится в Хабаровском крае: ожидаемые инвестиции 3 млрд рублей

Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, , 05:30 — REGNUM

Новая ТОСЭР появится в Николаевске-на-Амуре — соответствующее решение утвердило правительство России. На звание резидентов ТОСЭР «Николаевск» претендуют 9 компаний с общим объемом частных инвестиций более 3 млрд рублей, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Читайте также: Хабаровский край назван лучшим в ДФО по мерам поддержки инвесторов

Основные направления работы потенциальных резидентов ТОСЭР — рыболовство и рыбоводство, водный транспорт, ремонт и монтаж машин и оборудования. В ТОСЭР «Николаевск» планируется создать 2,4 тыс. новых рабочих мест.

Население Николаевского района на сегодняшний день составляет 31 515 человек. У района имеются проблемы с транспортной доступностью — ближайшая железнодорожная станция находится в 582 километрах от района, в Комсомольске-на-Амуре. Связь с краевым центром осуществляется водным и авиационным транспортом. В районе имеется морской порт — довольно крупный, по региональным меркам. Однако, на прошедшем в ноябре 2016 года Общественном совете при Минтрансе Хабаровского края было отмечено, что грузооборот порта падает.

Читайте также: Свободные порты Дальнего Востока: проблем больше, чем успехов.

В районе имеются 44 открытых и разведанных месторождений золота, здесь находится 3% краевых запасов деловой древесины.

Из полезных ископаемых — имеются большие залежи цеолитов, а также запасы сапропелей (сапропелевых лечебных грязей), сосредоточенных в озерах Орель и Чля.

Основой экономики района является добыча золота — в этом плане Николаевск-на-Амуре региональный лидер.

В новой ТОСЭР имеются значительные возможности для добычи и разведения рыбы.

Министр экономического развития Александр Галушка убежден, что создание ТОСЭР позволит стимулировать развитие Николаевского района.

«Мы все понимаем, что на сегодняшний день это довольно сложная территория, требующая больших объемов бюджетных вложений. Но мы намерены этот вопрос решить и довести до конца. Эффект от него будет значительным», — заявил министр.

Читайте также: Новые законы о ТОСЭР и свободных портах могут лишить моряков работы

По ожиданиям Минвостокразвития, экономический эффект от создания новой ТОСЭР должен составить, в денежном выражении, 31,1 млрд рублей. Поступления в бюджеты всех уровней ожидаются в размере 2,33 млрд рублей до 2026 года, в том числе в местный бюджет предполагается получить более 1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, при всей очевидной выгоде создания новых преференциальных инструментов в виде ТОСЭР и порто-франко, у новых законов есть «подводные камни». Один из таких озвучил Российский профсоюз моряков — новые законы освобождают российских судовладельцев от необходимости испрашивать разрешение государства на использование иностранной рабочей силы. За судовладельцами могут последовать и другие работодатели. Именно этот факт и тревожит сегодня профсоюзы — если новые производства обеспечат работой только мигрантов, то какой смысл в них для местного населения? Ответа на этот вопрос пока не получено.