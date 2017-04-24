Чиновник Якутии порыбачил на 2 млн рублей казенных денег

Якутск, , 05:10 — REGNUM В отношении директора государственного казенного учреждения Якутии «Охрана, учет и воспроизводство охотничьих ресурсов» (ГКУ «Госохотнадзор») возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении полномочий и подделке документов, результатом этих действий стало причинение 2,2 млн рублей ущерба бюджету республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

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По версии следствия, вместо авиаотстрела волков чиновник полетел в Кобяйский район республики на отдых и рыбалку, взяв с собой ещё 8 пассажиров. После туристического полёта он подписал и заверил печатью подложный акт выполненных в полном объёме работ по проведению отстрела волков, зная о том, что фактически они не осуществлялись.

Помимо превышения должностных полномочий чиновника подозревают во внесение в официальные документы заведомо ложных сведений из личной заинтересованности. Действия директора ГКУ «Госохотнадзор» повлекли существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов государства, считает следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, авиаострел волков помогает предотвратить нападения хищников на лошадей и оленей, что очень важно для коневодов и оленеводов Якутии. Наземная борьба с волками недостаточно эффективна, а потому для этой цели используется авиаотстрел. В 2017 году на устранение хищников с вертолёта в республике потратят не менее 9,6 млн рублей.