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Яндекс планирует сделать навигационные сервисы платными для бизнес-структур

Экономика

Однако пользователи могут перейти на предлагаемые конкурентами бесплатные программы

Москва, 24 апреля 2017, 04:15 — REGNUM  

Использующие геолокацию приложения «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» потребуют приобретения лицензии для использования в коммерческих целях. Об этом 24 апреля сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в компании «Яндекс».

Сообщается, что сначала новый режим будет введен в сервисе «Яндекс.Навигатор», а через некоторое время появится и в приложении «Яндекс.Карты». Тестирование нового режима работы приложения начнется уже 1 мая.

Планируется, что в использующих геолокацию приложениях останутся бесплатные лимиты, но для коммерческого использования, которое будет определяться в первую очередь частотой запросов, будет введена плата. Ожидается, что основными клиентами компании станут таксисты, экспедиторы и курьеры, а также транспортные компании.

По данным «Яндекса», в марте 2016 года его геосервисами воспользовались 21,9 млн человек.

Эксперты предупреждают, что в случае установления платных приложений, существует риск перехода клиентов на бесплатные аналоги. Аналогичный случай произошел с картографическим сервисом от компании Google, когда ряд крупных компаний отказались от его использования и нашли бесплатные альтернативные сервисы.

«Риски очевидны, готовы будут платить не все, важно найти баланс между оттоком бизнес-аудитории из-за ограничений с одной стороны и привлеченной прибылью — с другой», — отмечает директор отдела исследований и разработок «2GIS» Павел Мочалкин.

В аналогичном ключе высказывается и глава компании «Maps.me» Евгений Лисовский: «Если вы предлагаете сервис за деньги, а у конкурента есть бесплатный продукт с аналогичной или чуть хуже функциональностью, то в долгую всегда выигрывает ваш соперник».

В случае массового ухода клиентов «Яндекс» может потерять не только клиентов, но и важную информацию, поскольку таксисты и курьеры часто передвигаются по городу с включенными навигаторами, что позволяет собирать большой массив данных о дорожных пробках.

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