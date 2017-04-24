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Минпромторг покажет на ВЭФ динамику развития ДФО за 12,5 млн рублей

Экономика

«Зримое подтверждение тезиса об инвестиционной привлекательности региона…»

Владивосток, 24 апреля 2017, 02:42 — REGNUM  Министерство промышленности и торговли РФ готово потратить 12,5 млн рублей на участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдёт на территории кампуса ДВФУ во Владивостоке с 5 по 7 сентября. Выигравшей тендер организации предстоит, в том числе показать потенциальным инвесторам, что динамика развития промышленности в целом по стране и на Дальнем Востоке есть, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно официальной документации, размещённой на едином портале государственных закупок, Минпромторг ожидает от подрядчика создания входной группы экспозиции для встречи посетителей и взаимодействия с ними, рабочей зоны, где специалисты будут наглядно демонстрировать инвестиционный потенциал Дальнего Востока, и служебного помещения для закрытых переговоров.

Стенд министерства должен разместиться на площади не менее 60 квадратных метров. Победитель аукциона также займётся разработкой плана рекламно-информационной кампании, транспортировкой различных грузов, обеспечением полиграфической и сувенирной продукцией, перевозкой членов делегации и так далее.

В рамках третьего Восточного экономического форума Минпромторг надеется сформировать у потенциальных инвесторов представление о динамике работы по развитию промышленности на Дальнем Востоке и в целом по России.

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«Зримое подтверждение тезиса об инвестиционной привлекательности региона. Формирование комплексного представления об институтах развития ДФО…», — эти и другие задачи ставит перед собой министерство.

В общей сложности Минпромторг готов заплатить подрядной организации 12,5 млн рублей. Указанные средства будут направлены из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к проведению ВЭФ-2017 уже началась. Дальневосточный федеральный университет, он вновь примет участников и гостей международного саммита, объявил аукцион на поставку мебели стоимостью более 6 млн рублей. Камчатский край потратит 48 млн рублей. Минсельхоз России рассчитывает уложиться в 18 млн рублей.

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Восточный экономический форум
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