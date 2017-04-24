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Новые рыбные терминалы Камчатки смогут конкурировать с портами АТР

Экономика

Так считают в Росрыболовстве

Петропавловск-Камчатский, 24 апреля 2017, 02:20 — REGNUM  На Камчатке реализуются несколько проектов в рыбной отрасли, которые открывают перспективы транспортировки рыбной продукции Северным морским путем, а также дадут возможность осуществлять поставки по экспортным контрактам. Об этом во время рабочего визита на полуостров заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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В частности, речь идет о создании рыбного терминала «Сероглазка» и портового комплекса по перевалке и хранению рыбной продукции в бухте Моховая.

«Современные рыбные терминалы на Камчатке смогут составить конкуренцию портам Кореи и Китая и станут ключевыми точками роста рыбохозяйственного комплекса края и Дальнего Востока», — пояснили в агентстве.

Проект по созданию терминала «Сероглазка», который стал вторым официальным резидентом свободного порта Владивосток в Камчатском крае, планируется завершить в 2021 году. Он предполагает создание современного рефрижераторного терминала по комплексному обслуживанию рыбопромысловых и линейных судов. Планируется строительство холодильного комплекса емкостью 15 тыс. тонн, модернизация причальных стенок, судоремонтные цеха, рефрижераторный и складской комплекс. Мощности терминала позволят обеспечить перевалку рыбной продукции для поставок на внутренний рынок, а также прямые поставки рефрижераторных контейнеров в порты Азии, Европы, США. По предварительным оценкам, оборот рефрижераторных грузов в порту может достичь 300 тыс. тонн в год.

Читайте также: На Камчатке открыли уникальный комплекс по доставке и перевалке рыбыВ правительстве Камчатки корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что на на создание крупного логистического центра в Петропавловске-Камчатском «с ориентиром на развитие Северного морского пути» («Сероглазка»), инвесторы готовы потратить почти 900 млн рублей. За прошлый год терминал «Сероглазка» перевалил 16 тыс. TEU (контейнеров в 20-футовом эквиваленте) и около 30 тыс. т рыбной продукции. В планах терминала на 2017-й — удвоение объемов. Компания сейчас также предоставляет комплекс услуг по обслуживанию рыбодобывающих судов — от снабжения и замены экипажа до бункеровки, организации МРТО и хранения снабжения. В планах довести годовой грузооборот до 800 тыс. тонн, из них рыбопродукции — не менее 300 тыс. тонн.

Портовый комплекс по перевалке и хранению рыбной продукции в бухте Моховая Авачинской губы создается на площадке причалов, находящихся в управлении ФГУП «Нацрыбресурс». Выбор места обусловлен тем, что в тыловой зоне причалов расположен холодильник мощностью 4000 тонн и действующий рыбзавод.

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Согласно Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России до 2030 года, в Камчатском крае планируется обновить до 35% мощностей рыбопромыслового флота и нарастить производство продукции глубокой переработки (филе и фарша). Благодаря развитию поставок Северным морским путем и переориентированию части уловов на берег для загрузки новых производственных фабрик ожидается увеличение объема входящего и исходящего грузопотока на 170 тыс. тонн. К тому же портовые комплексы будут востребованы не только предприятиями Камчатского края, но и рыбопромышленникам из других регионов, осуществляющих рыболовство в Охотском и Беринговом морях.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке рыбопромышленные компании готовятся к старту главной путины года — лососевой. Наука изначально дает прогноз на вылов 187 тыс. тонн рыбы.

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