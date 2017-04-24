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В главную путину Камчатки ученые разрешили выловить почти 190 тыс. тонн рыб

Экономика

Но объем еще может быть увеличен в зависимости от подхода лососевых

Петропавловск-Камчатский, 24 апреля 2017, 01:52 — REGNUM  На Камчатке рыбопромышленные компании готовятся к старту главной путины года — лососевой. Подготовку к ней обсудили на специальном совещании в Петропавловске-Камчатском, которое провел глава Росрыболовства Илья Шестаков. Как передает корреспондент ИА REGNUM, там было заявлено, что наука изначально дает прогноз на вылов 187 тыс. тонн рыбы.

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В частности, по словам врио директор «КамчатНИРО» Нины Шпигальской, основной лов рыбы пройдет на востоке полуострова. Так, основной подход горбуши ожидается на северо-востоке Камчатки — в Карагинской подзоне. Величина рекомендованного вылова горбуши в этом районе оценивается в 73,71 тыс. тонн. Объемы изъятия кеты: на Восточной Камчатке — 24,22 тыс. тонн, на Западной Камчатке — 13,014 тыс. тонн. Вылов нерки в Камчатско-Курильской подзоне может составить 24,4 тыс. тонн. По кижучу: на востоке Камчатки — 2,853 тыс. тонн, а на западе — 5,852 тыс. тонн. Величина рекомендуемого объема вылова чавычи по Петропавловско-Командорской подзоне составляет 751 тонну.

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По итогам совещания Илья Шестаков отметил, что сейчас предварительный прогноз по Дальнему Востоку на этот год чуть меньше, чем в прошлом.

«Но мы надеемся, что он будет корректироваться уже непосредственно в период прохождения путины», — сказал Илья Шестаков.

Зампред правительства Камчатки Владимир Галицын оценил прогнозы науки на вылов рыбы, как «достаточно позитивные».

«В этом году прогноз 187 тысяч тонн. Были прогнозы у нас в прошлые годы и 100 и 90 тысяч. Уверен, что всю рыбу, подошедшую к берегам Камчатки, рыбаки освоят на 100% и переработают её в основном на берегу», — сказал Владимир Галицын.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году наука давала изначальный прогноз на вылов 154 тыс. тонн рыбы, но подходы были достаточно велики и во время большой рыбалки специальная комиссия увеличивала разрешенные объемы. В итоге на Камчатке поймали более 230 тыс. тонн рыбы.

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