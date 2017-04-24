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На фоне сообщений из Франции: курс евро достиг максимума за полгода

Экономика

Евро растет

Париж, 24 апреля 2017, 01:15 — REGNUM  Сегодня, 24 апреля, впервые с ноября 2016 года курс евро к доллару достиг максимума. Произошло это на фоне сообщений о президентских выборах во Франции, а именно, о том, что бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на пост главы страны, вырывается вперед. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно результатам торгов на 00:06 по московскому времени, курс евро к доллару рос до 1,0903 доллара за евро. При этом во время предыдущего закрытия курс евро достигал 1,0728 доллара за евро.

До этого в ходе торгов за евро давали 1,092 доллара. Такого максимума биржа не видела с 11 ноября 2016 года.

ИА REGNUM сообщало, что по результатам подсчета чуть более 80% голосов, основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон набирает 23,29%. Таким образом, кандидат на пост президента Франции обогнал лидера партии «Национальный фрон» Марин Ле Пен. За нее проголосовали 22,65%.

Многие европейские политики уже поддержали Макрона. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пожелал Макрону удачи и поздравил с выходом во второй тур. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что надеется на победу лидера партии «Вперед» во втором туре и пообещал поддержать его.

В свою очередь, глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини написала в своем Twitter, что считает экс-министра экономики Франции «надеждой нашего поколения».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава дипломатии ЕС возлагает «надежды поколения» на Макрона

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