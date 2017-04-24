Понедельник, 24 Апреля 2017 года
00:15:49 МСК

СМИ: Бензин в США стал дешевле, чем в РФ

Экономика

Исследование Bloomberg включает данные по 61 стране

Бензин
JirkaF
Бензин

Вашингтон, 23 апреля 2017, 23:15 — REGNUM  В первом квартале 2017 года средние цены на бензин в Российской Федерации оказались выше, чем в США. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства Bloomberg.

По данным агентства, по состоянию на 19 марта текущего года галлон (3,79 литра) бензина в США стоил $2,57, в России — $2,58. В случае измерения бензина в литрах, его стоимость будет одинаковой — $0,68 (38 рублей).

Исследование Bloomberg включает данные по 61 стране. В среднем во всех них за последние три месяца цены на бензин повысились на 1,4%. Средняя цена за галлон составила $2,57, за литр — $0,68.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Госдумы заявил, что рост цен на бензин по стране за 2016 года оказался ниже темпов инфляции.

«Если брать совокупно — я понимаю, что средняя температура мало кого интересует, но тем не менее, — усредненный рост цен на бензин за прошлый год оказался ниже инфляции, — сказал он. — Потому что инфляция была 5,4%, а рост цен на бензин составил 4,1%».

Читайте также: Влияние правительства на цены на бензин небезгранично — Медведев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
Главное сегодня
NB!
23.04.17
Иосиф КубатьянДень памяти армянской катастрофы
ЕреванАрмения REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
23.04.17
Президентская гонка во Франции: Ле Пен во главе
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Опрос: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Погибший в теракте на территории ЛНР представитель ОБСЕ — гражданин США
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
23.04.17
Юрий БаранчикБелорусская оппозиция снова призывает взяться за ножи
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
23.04.17
Захарченко: Киев пытается втянуть в конфликт в Донбассе «третью силу»
ДонецкДНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Политика
NB!
23.04.17
Exit poll: Макрон лидирует на выборах президента Франции
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Севак МирабянПасха – переход к новому измерению
МоскваРоссия Пасха Общество
NB!
23.04.17
Кирилл Джавлах Предвыборный Иран: «Враг готовит удар по исламскому строю»
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
23.04.17
Венесуэла: Оппозиция угрожает, что «будет хуже»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
23.04.17
Станислав ТарасовТурецкий корабль в бушующем океане Ближнего Востока
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
23.04.17
ЛНР: Украина совершила террористический акт против миссии ОБСЕ
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
23.04.17
Игорь БекшаевЕвангелие от Иоанна: верую, ибо логично
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
23.04.17
Федор Годунов-Чердынцев, Алексей Никитин«Жизнь Чернышевского». Первая серия
СаратовРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
23.04.17
Евгения Ким«Через 3-5 лет в Киргизии инакомыслящим не будет места»
БишкекКиргизия Выборы президента Киргизии-2017 Политика
NB!
23.04.17
Административное здание горит в Санкт-Петербурге
Санкт-ПетербургРоссия Пожары в многоэтажных зданиях Происшествия
NB!
23.04.17
Гуманитарное воссоединение: ДНР оказывает помощь жителям Донецкой области
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
23.04.17
При нападении на приемную ФСБ в Хабаровске погиб гражданин Узбекистана
ХабаровскРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Происшествия
NB!
23.04.17
Как Советский Союз помог Китаю перед войной
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
США и КНДР создали самую горячую точку. Градус риторики пугающе нарастает
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Что скрывает клоунская маска? Памяти Чарли Чаплина
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
23.04.17
Клад Канарских островов
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Экономика
ещё главное