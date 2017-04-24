СМИ: Бензин в США стал дешевле, чем в РФ

Вашингтон, , 23:15 — REGNUM В первом квартале 2017 года средние цены на бензин в Российской Федерации оказались выше, чем в США. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства Bloomberg.

По данным агентства, по состоянию на 19 марта текущего года галлон (3,79 литра) бензина в США стоил $2,57, в России — $2,58. В случае измерения бензина в литрах, его стоимость будет одинаковой — $0,68 (38 рублей).

Исследование Bloomberg включает данные по 61 стране. В среднем во всех них за последние три месяца цены на бензин повысились на 1,4%. Средняя цена за галлон составила $2,57, за литр — $0,68.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Госдумы заявил, что рост цен на бензин по стране за 2016 года оказался ниже темпов инфляции.

«Если брать совокупно — я понимаю, что средняя температура мало кого интересует, но тем не менее, — усредненный рост цен на бензин за прошлый год оказался ниже инфляции, — сказал он. — Потому что инфляция была 5,4%, а рост цен на бензин составил 4,1%».

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