«Трамп будет «выбивать» деньги на создание стены на границе с Мексикой»

Вашингтон, , 06:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, который ранее не раз высказывался о необходимости строительства стены на границе с Мексикой, будет активнее продвигать эту идею и пытаться добиться от американских законодателей выделения средств на реализацию проекта. Об этом заявил в субботу, 22 апреля, в интервью телеканалу CNN глава министерства национальной безопасности (МНБ) Джон Келли.

Он обратил внимание на то, что Трамп прямо и активно говорил о необходимости построить стену на американо-мексиканской границе. По словам Келли, глава страны поступит правильно в этом вопросе.

«Я бы сказал, что он будет настаивать на финансировании», — подчеркнул глава МНБ.

Во время своей предвыборной кампании республиканец часто заявлял о том, что стена на границе между США и Мексикой очень нужна. Трамп говорил, что стоимость проекта строительства составит $12 млрд.

Позднее в МНБ сказали, что могут выделить на эти цели только $20 млн. Хотя по оценкам специалистов в Reuters, необходимо около $21,6 млрд.

25 января, то есть всего через несколько дней после инаугурации, американский лидер подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и объявил о немедленной реализации проекта.

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