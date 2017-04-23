Клад Канарских островов

Мадрид, , 03:41 — REGNUM В сентябре прошлого года совместная британо-испанская научная глубоководная геологическая экспедиция обнаружила неподалеку от Канарских островов подводные залежи теллуровой руды. Месторождение расположено в 250 морских милях (463 километра) к юго-западу от острова Эль-Йерро в недрах подводной горы Тропик. По оценкам специалистов, запасы теллура в этом месте могут составлять 2.670 тонн, что равно 1/12 части всех открытых мировых запасов данного металлоида.

Тропик — подводная гора около 50 километров в диаметре, которая поднимается с глубины 3000 метров. Вершина Тропика находится на 1100 метров ниже поверхности Атлантического океана. Сформировалась около 119 миллионов лет назад.

Теллур — ключевой материал для строительства ветряных турбин (используется в качестве «скользкого» покрытия трущихся частей), панелей солнечных батарей. Производство быстродействующих смартфонов тоже не обходится без употребления этого нечасто встречающегося в земной толще химического элемента.

На минувшей неделе Национальный океанографический центр Великобритании, располагающийся в Саутгемптоне (National Oceanography Centre Southampton — NOCS) объявил, наконец, официально о найденном месторождении и оценке его запасов. С намеком на то, что Лондон имеет полное право поучаствовать в добыче имеющихся там полезных ископаемых. И эта простая, казалось бы, констатация факта вызвала недовольство Испании и некоторое волнение и озабоченность еще в шести странах мира. Мадрид намекнул, что регулировать доступ к Тропику будет испанская столица, только она и никто более. У остальных семи столиц, имеющих лицензии на проведение изыскательских работ и желающих поучаствовать в разработке залежей (Берлин, Париж, Сеул, Нью-Дели, Пекин, Лондон и Москва), на этот счет оказалось несколько иное мнение, основанное на знании арифметики и международного права.

Согласно Конвенции по морскому праву, «континентальный шельф как морское дно и недра подводных районов, располагается за пределами территориального моря (территориальных вод). То есть в пределах исключительной экономической зоны (200 морских миль)». Вновь открытое месторождение, как было сказано выше, найдено на удалении 250 миль от территории Канарских островов, то есть, формально испанским шельфом не считается. О чем в названных выше семи столицах хорошо осведомлены.

Однако в той же самой Конвенции есть оговорка «если подводная окраина материка простирается на расстояние более 200 морских миль от указанных исходных линий, то внешняя граница континентального шельфа совпадает с внешней границей подводной окраины материка, определяемой в соответствии с нормами международного права». Это означает, что в таком случае шельф может выходить за пределы исключительной экономической зоны государства (ИЭЗ).

В 2015 году Испания представила в Организацию Объединенных Наций заявку на расширение континентального шельфа, утверждая, что «горы Эхо, Папс, Драго и Тропик входят в состав упомянутого подводного хребта и являются частью платформы Канарских островов». В заявке указано желание увеличить испанскую территорию до удаления от архипелага на 350 миль

Установлено, что Тропик покрыт 25-сантиметровой толщины ферромарганцевой «чешуей» со значительным содержанием кобальта (0,5%), никеля (0,3%), ванадия (0,24%), иттрия (0,35%) — минерала, входящего в группы редкоземельных элементов Периодической системы. В «чешуе» обнаружены также следы платины и других металлов ее группы, таких, как родий, рутений и палладий.

Для того чтобы проще представить, что за клад отыскали британцы в подводном царстве, которое желают приватизировать испанцы, можно привести некоторые сравнительные цифры. Концентрация платины в поверхностном слое подводного вулкана превосходит содержание этого же элемента в известных месторождениях на суше в 365 раз, кобальта — в 290, ванадия — в 24, никеля — в 59, редкоземельных металлов — в 10.