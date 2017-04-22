Предприятия ДНР планируют работать с предприятиями Украины

Донецк, , 21:11 — REGNUM

В Донецке прошла конференция Министерства промышленности и торговли ДНР «Перерабатывающие предприятия: технологии и инновации». Об этом сообщила представители ведомства. Участниками конференции стали представители перерабатывающих предприятий ДНР, таких как ГП «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат», государственное предприятие «Втормет», «Юзовский металлургический завод» и другие.

Организаторы мероприятия пригласили на конференцию и своих коллег, работающих на аналогичных предприятиях той части Донецкой области, которая контролируется Украиной. К сожалению, приглашенные не смогли выйти на связь по скайпу, как это планировалось. Но донецкие промышленники выразили надежду на возможность такой встречи в следующий раз. Они уверены в установлении диалога и возобновлении промышленных и торговых связей, несмотря на противодействия украинских властей.

Конференция была посвящена вопросам современных технологий в перерабатывающей отрасли, внедрения таких технологий на предприятиях ДНР. Проблема эта чрезвычайно важная в свете принятого решения о введении внешнего управления на некоторых перерабатывающих предприятиях. Об этом сказал начальник отдела промышленности строительных и нерудных материалов Иван Фомичев. «В решении задач по обеспечению динамически устойчивого развития промышленности первостепенная роль принадлежит инновациям и инновационной деятельности, способным обеспечить непрерывное обновление технической и технологической базы производств, освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, ее выход и уверенное позиционирование на внешних рынках», — подчеркнул он в своем выступлении.

Несмотря на бесконечные заявления украинских политиков и СМИ о несостоятельности промышленных предприятий ДНР и ЛНР, в Донецке и Луганске делается все для полноценной работы всех отраслей. Более того, в республиках не оставляют надежды на сотрудничество с предприятиями украинских Донецкой и Луганской областей (оккупированными частями территорий ДНР и ЛНР), не забывая о том, что там работают люди, в свое время также проголосовавшие за независимость Донбасса на референдуме 2014 года.