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В Калининградской области повысили минимальную зарплату на 10%

Экономика

С 1 июля 2017 года калининградцы должны будут получать, минимум, 10500 рублей в месяц, а с 1 января 2018 года — 11 тыс. рублей в месяц

Деньги
Evgeny
Деньги

Калининград, 22 апреля 2017, 19:44 — REGNUM  В Калининградской области сегодня, 22 апреля, было подписано соглашение о повышении минимальной зарплаты на 10%. Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, повышение произойдет в два этапа: с 1 июля 2017 года — до 10 500 рублей в месяц, с 1 января 2018 года — до 11 000 рублей в месяц.

«Соглашение дополнительно ограничит деятельность недобросовестных работодателей в использовании так называемой «конвертной системы» оплаты труда, тем самым уходя от оплаты налогов, фактически лишая работников средств при оплате больничных листов, а женщин еще и — при отплате отпуска по беременности и родам. Это важно для будущей пенсии и является определенной гарантией подъема уровня оплаты труда низкооплачиваемых работников», — отметила врио министра социальной политики Анжелика Майстер.

«Внутри предпринимательского сообщества была дискуссия, но аргументы, связанные с социальной стабильностью, ростом платежеспособности оказались весомее», — подчеркнул президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области Андрей Романов.

«Главное — это обеспечение социальных прав граждан. Достигнутое соглашение, на мой взгляд, подтверждение того, что бизнес это понимает, социальные обязательства продолжает выполнять исправно и развивает их», — отметил врио губернатора Антон Алиханов.

Предыдущее повышение минимальной заработной платы в регионе произошло в 2015 году — до уровня 10 тыс. рублей. Теперь по принимаемым обязательствам Калининградская область выходит на третье место в Северо-Западном федеральном округе и на восьмое место — в целом по России (без учета «северных регионов»). При этом установленный размер минимальных гарантий по оплате труда почти на треть превышает действующий уровень федерального МРОТ, который составляет 7 500 рублей.

Соглашение приравнено Трудовым кодексом России к правовому акту субъекта, обязательному к исполнению на территории Калининградской области.

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