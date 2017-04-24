Уголь на бочку! ТЭС Украины в ожидании африканской помощи

Киев, , 01:40 — REGNUM С обзором основных новостей украинской энергетики знакомит статья Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM.

Невыполнение компанией «Нафтогаз» обязательств по увеличению показателей привело эту крупнейшую украинскую нефтегазовую компанию на грань конфликта с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Президент этого банка, Сума Чакрабарти, обращаясь в своем письме к президенту Порошенко, утверждает, что недавние события, связанные с уходом в отставку независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза» может разрушить уверенность международного сообщества в выполнении обязательств украинским правительством.

Судя по встревоженному тону уважаемого президента ЕБРР, международное сообщество еще хлебнет лиха с теми обязательствами.

Зато крупным творческим достижением в угольной сфере может гордиться украинское Минэнерго. Народный депутат Ирина Луценко, ссылаясь на слова Петра Порошенко, угрожает конфискацией российского угля, если экспертиза докажет его донбасское происхождение. Эта интересная мысль, кажется, способна внести новый формат в работу Минэнерго, который уже призывают сменить название на «Министерство конфискации угля».

Эти и другие новости украинской энергетики читайте в статье «На Украине появилось «министерство конфискации угля»: обзор энергетики»

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