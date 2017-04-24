Понедельник, 24 Апреля 2017 года
01:47:14 МСК

Уголь на бочку! ТЭС Украины в ожидании африканской помощи

Экономика

Главные новости энергетики Украины

Обзор новостей энергетики Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Обзор новостей энергетики Украины

Киев, 24 апреля 2017, 01:40 — REGNUM  С обзором основных новостей украинской энергетики знакомит статья Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM.

Невыполнение компанией «Нафтогаз» обязательств по увеличению показателей привело эту крупнейшую украинскую нефтегазовую компанию на грань конфликта с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Президент этого банка, Сума Чакрабарти, обращаясь в своем письме к президенту Порошенко, утверждает, что недавние события, связанные с уходом в отставку независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза» может разрушить уверенность международного сообщества в выполнении обязательств украинским правительством.

Судя по встревоженному тону уважаемого президента ЕБРР, международное сообщество еще хлебнет лиха с теми обязательствами.

Зато крупным творческим достижением в угольной сфере может гордиться украинское Минэнерго. Народный депутат Ирина Луценко, ссылаясь на слова Петра Порошенко, угрожает конфискацией российского угля, если экспертиза докажет его донбасское происхождение. Эта интересная мысль, кажется, способна внести новый формат в работу Минэнерго, который уже призывают сменить название на «Министерство конфискации угля».

Эти и другие новости украинской энергетики читайте в статье «На Украине появилось «министерство конфискации угля»: обзор энергетики»

Также предлагаем Вашему вниманию другие статьи Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM по внутренним вопросам Украины.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Уголь на бочку! ТЭС Украины в ожидании африканской помощи
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
24.04.17
Есть ли у Китая союзники — в обычном смысле слова?
ПекинКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Дарья АлексееваЧто понимают под безопасностью польские СМИ
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
23.04.17
Иосиф КубатьянДень памяти армянской катастрофы
ЕреванАрмения REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
23.04.17
Президентская гонка во Франции: Ле Пен во главе
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Опрос: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Юрий БаранчикБелорусская оппозиция снова призывает взяться за ножи
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
23.04.17
Захарченко: Киев пытается втянуть в конфликт в Донбассе «третью силу»
ДонецкДНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Политика
NB!
23.04.17
Тысячи самарцев вышли на марш протеста, его организатор задержан
СамараРоссия Пенсионная реформа Политика
NB!
23.04.17
Exit poll: Макрон лидирует на выборах президента Франции
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Севак МирабянПасха – переход к новому измерению
МоскваРоссия Пасха Общество
NB!
23.04.17
Кирилл Джавлах Предвыборный Иран: «Враг готовит удар по исламскому строю»
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
23.04.17
Станислав ТарасовТурецкий корабль в бушующем океане Ближнего Востока
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
23.04.17
ЛНР: Украина совершила террористический акт против миссии ОБСЕ
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
23.04.17
«Сотни миллиардов вложены в предприятия, несущие смерть, голод, разорение»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
23.04.17
Игорь БекшаевЕвангелие от Иоанна: верую, ибо логично
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
23.04.17
Федор Годунов-Чердынцев, Алексей Никитин«Жизнь Чернышевского». Первая серия
СаратовРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
23.04.17
Евгения Ким«Через 3-5 лет в Киргизии инакомыслящим не будет места»
БишкекКиргизия Выборы президента Киргизии-2017 Политика
NB!
23.04.17
Гуманитарное воссоединение: ДНР оказывает помощь жителям Донецкой области
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
23.04.17
При нападении на приемную ФСБ в Хабаровске погиб гражданин Узбекистана
ХабаровскРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Происшествия
NB!
23.04.17
Отменяет ли война необходимость выживать?
ДонецкДНР Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Как Советский Союз помог Китаю перед войной
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное