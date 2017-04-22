Узбекистан снизил акциз на сельхозпродукцию из Казахстана

Ташкент, , 18:15 — REGNUM Узбекистан с 1 апреля снизил акцизные налоги на ввозимую из Казахстана сельхозпродукцию, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

«Снижены акцизы на ввозимую в Узбекистан сельскохозяйственную продукцию: на 55% на муку пшеничную (с 11 до 5%); в 2 раза на масло подсолнечное и сафлоровое (с 20 до 10%); в 5 раз на консервированные овощи, без добавления уксуса (с 50 до 10%); в 2,3 раза на фруктовые и овощные соки (с 70 до 30%); в 2,8 раза на продукты для приготовления соусов и готовые соусы (с 70 до 25%, исключая томатный кетчуп и майонез)», говорится в сообщении.

Издание сообщает, что в 2016 году экспорт казахстанской сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки (90 товарных позиций) в Узбекистан составил $426,9 млн.

Так, в прошлом году Казахстан экспортировал в Узбекистан 1725,2 тыс. тонн зерна, 4,7 млн тонн муки, 96 тыс. тонн семян подсолнечника, 10,2 тыс. тонн растительного масла и 51 тыс. тонн картофеля.

Ка ИА REGNUM сообщало ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился отменить или снизить акцизы при импорте на таможенную территорию страны ряда товаров из России.

В номенклатуру российских товаров, на которые в системе таможенных платежей отменен акциз, входят изделия из полимеров и дерева, листовой прокат и трубная продукция, продовольственные продукты, в числе которых макаронные изделия и другое.

В частности, акцизы на импорт пшеничной муки снижены с 11% до 5%, комбинированная ставка (акциз и пошлина) на импорт подсолнечного масла — до 10% (но не менее 0,16 доллара за литр), на консервированные овощные продукты — с 50% до 10%, на овощные и фруктовые соки — до 30%, на пищевые вкусовые добавки (кроме кетчупа и майонеза) — с 70% до 25%.

Также снижен акциз на импорт коммерческих автомобилей с полной массой транспортного средства не более 5 тонн — с прежних 70% от таможенной стоимости (совокупность таможенных платежей, плюс расходы за доставку, страховку и другое) до 30%.