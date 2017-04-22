Калужскую УК суд заставил рассчитаться по долгам за газ и электроэнергию

Калуга, , 13:49 — REGNUM Более 14,3 миллионов рублей, согласно решений Арбитражного суда. взыскали с управляющей компании судебные приставы в пользу ООО «Газпром Межрегионгаз Калуга» и ОАО «Калужская сбытовая компания». Об этомс 22 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

По ее словам, ранее директор управляющей компании, задолжавшей за газ и электроэнергию, был уведомлен, о необходимости своевременной оплаты существующих задолженностей, однако мер для погашения долгов не предпринял.

В рамках принудительного исполнения решений суда была проведена проверка имущественного положения должника, в ходе которой был выявлен расчетный счет на котором, была достаточной средств для погашения долгов в полном объеме.

Кроме того, в соответствии с законом, за несвоевременное исполнение судебного решения с должника дополнительно взыскан в доход государства исполнительский сбор, который составил более 1 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на середину марта 2017 года задолженность Калужской области за поставку природного газа и электричества составляла 4,23 миллиарда рублей. Причем, просроченная задолженность за электроэнергию по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась и составила 206 миллионов рублей. Общая сумма задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» превысила сумму в 2,37 миллиарда рублей. Одновременно просроченная задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» превысила 1,5 миллиарда рублей. На 62% выросла задолженность за потребленный природный газ и составила 586 миллионов рублей.

Как заявил губернатор области Анатолий Артамонов, единственно действенным путем взыскания задолженности в настоящее время может быть только консолидация действий организаций коммунального комплекса и правоохранительных органов, а в случаях, когда гражданская и правовая ответственность не помогают, следует передавать дела в суд и привлекать неплательщиков к уголовной ответственности.

Ранее калужский губернатор назвал неплатежи за энергоресурсы «угрозой государственной безопасности №1» и предложил правоохранительным органам считать их преступлением и рассматривать как хищение.