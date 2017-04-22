Грузия и Иран будут развивать коридор Персидский залив — Черное море

Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе официального визита в Иран 22 апреля встретился с первым вице-президентом этой страны Эсхаком Джахангиром. По информации пресс-службы правительства Грузии, на встрече обсуждались темы активизации торгово-экономических отношений, развития сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры и промышленности, а также в направлении образования, инноваций и высоких технологий.

Георгий Квирикашвили напомнил, что несколько дней назад Грузию посетил министр иностранных дел Ирана, и с удовлетворением отметил, что сегодня сделан еще один шаг к активизации двусторонних отношений.

По словам грузинского премьера, Грузию и Иран связывает многолетняя традиция дружбы и добрососедства и 25 лет дипломатических отношений, на протяжении которых сотрудничество между двумя странами упрочивалось и усиливалось в разных направлениях.

Георгий Квирикашвили подчеркнул, что Исламская Республика Иран постоянно фиксирует твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, и выразил благодарность за эту поддержку правительству и народу Ирана.

По информации премьера, на встрече были достигнуты определенные соглашения и намечены конкретные шаги, в том числе в направлении развития транзитного коридора Персидский залив — Черное море и сотрудничества в сфере энергетики.

По заявлению Георгия Квирикашвили, большое значение имел состоявшийся в Тбилиси в ходе визита министра иностранных дел Ирана грузино-иранский бизнес-форум, на котором были рассмотрены важнейшие проекты.

«Следует отметить, что Грузия предлагает иранским инвесторам отличную бизнес-среду и те возможности, которые открывает инвесторам свободная торговля между Грузией и странами Евросоюза. Радует нас то, что с каждым днем растет число иранских туристов в Грузии. Мы приняли решение активизировать сотрудничество между туристическими агентствами, чтобы и грузинские туристы больше посещали Иран», — заявил Квирикашвили и выразил готовность содействовать отмене всех барьеров, которые препятствуют сотрудничеству между частными секторами обеих стран.

Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Иран 22 апреля. В состав грузинской делегации вошли министры энергетики, иностранных дел, экономики и устойчивого развития, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, спорта и по делам молодежи и советник премьер-министра по вопросам международных отношений.