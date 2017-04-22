Дворкович выступил за обязательную диспансеризацию всех сотрудников

Красноярск, , 11:54 — REGNUM

Вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович поддержал идею в любых организациях не допускать на рабочее место сотрудников, если они не прошли плановый медицинский осмотр. Об этом Дворкович заявил сегодня, 22 апреля, на заключительной сессии Красноярского экономического форума.

На заключительной сессии участники форума изложили основные выводы по каждому из направлений структурных реформ в России.

Обсуждая новую модель «воспроизводства человеческого капитала», участники форума сошлись на том, что необходимо поощрять граждан к плановому медицинскому обслуживанию.

В качестве примера были приведены некоторые предприятия Росатома, где карта-пропуск сотрудника перестает действовать, если он не прошел диспансеризацию. Участник форума предложили распространить подобную практику на вообще все организации.

Дворкович в своем выступлении заявил, что считает данную инициативу конструктивной и поддерживает её.