Суббота, 22 Апреля 2017 года
13:09:30 МСК

Дворкович выступил за обязательную диспансеризацию всех сотрудников

Экономика

Не прошел диспансеризацию — отстранят от работы

Аркадий Дворкович
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Аркадий Дворкович

Красноярск, 22 апреля 2017, 11:54 — REGNUM  

Вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович поддержал идею в любых организациях не допускать на рабочее место сотрудников, если они не прошли плановый медицинский осмотр. Об этом Дворкович заявил сегодня, 22 апреля, на заключительной сессии Красноярского экономического форума.

На заключительной сессии участники форума изложили основные выводы по каждому из направлений структурных реформ в России.

Обсуждая новую модель «воспроизводства человеческого капитала», участники форума сошлись на том, что необходимо поощрять граждан к плановому медицинскому обслуживанию.

В качестве примера были приведены некоторые предприятия Росатома, где карта-пропуск сотрудника перестает действовать, если он не прошел диспансеризацию. Участник форума предложили распространить подобную практику на вообще все организации.

Дворкович в своем выступлении заявил, что считает данную инициативу конструктивной и поддерживает её.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Красноярский экономический форум
Главное сегодня
NB!
22.04.17
«Надо ли тотчас свергнуть правительство?»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
22.04.17
Станислав ТарасовДля США врагом номер один становится Иран
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
22.04.17
Метрополитен в Екатеринбурге: Увидят ли внуки вторую ветку метро
ЕкатеринбургРоссия Строительство метрополитена Экономика
NB!
22.04.17
Виталий Архиреев«Заряженные» автомобили на российском рынке: LADA против Skoda и KIA
МоскваРоссия Автопром Техника
NB!
22.04.17
Польша кует меч против России
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
22.04.17
Турецкие метания: тихо в Европу — по частям или гордо в Азию — империей?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
22.04.17
Италия и РПЦ: на что намекают метафоры
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
22.04.17
Непривычное в привычном. Как появился новый взгляд на природу
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
22.04.17
Фильм об идеалисте, втянутом в президентскую гонку
Лос-АнджелесСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
22.04.17
Нечеловеческий фактор «Титаника»
МадридИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
22.04.17
«США, несмотря на санкции против РФ, могут сделать послабления для Exxon»
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
22.04.17
Игорь ЮдкевичПреодолевший время. Памяти Ивана Ефремова
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
21.04.17
Олег АйрапетовПолитика колебаний. От уступок к беззаконию: Польша — 1863
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
21.04.17
Демирбай принес «Хоффенхайму» ничью с «Кельном» в компенсированное время
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
21.04.17
Анатолий КошкинПакт с Японией 1941 года: ненападение или нейтралитет?
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
21.04.17
Григорий Ванин, Александр ЖилинКонтрпропаганда должна быть с умом
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
21.04.17
Елена ХаненковаНовые внешнеполитические движения США: шах и мат Ирану
ВашингтонСША Ядерная программа Ирана Политика
NB!
21.04.17
«Шахтер» набрал максимум очков в матче с «Динамо» (Киев)
КиевУкраина Футбол Спорт
NB!
21.04.17
На строительство транспортного узла в Мурманске у государства нет денег
МурманскРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
21.04.17
Обвиняют медиков: В Екатеринбурге фронтовик лишился ноги
ЕкатеринбургРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Общество
NB!
21.04.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: дипломатический туман и стратегическая пустота
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
21.04.17
Шойгу: Укрепление ядерного щита станет основой госпрограммы вооружения РФ
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
ещё главное