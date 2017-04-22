Минфин РФ вновь поднимает тему налогов с депозитов

Красноярск, , 10:54 — REGNUM

Заместитель министра финансов Российской Федерации Илья Трунин, который отвечает в ведомстве за налоговую политику, считает, что доход от депозитов надо облагать налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом он заявил журналистам сегодня, 22 апреля, в кулуарах Красноярского экономического форума.

Напомним, по нынешнему законодательству, доходы со вкладов в российских банков не облагаются подоходным налогом, если ставка вклада не превышает ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5%. Сейчас ключевая ставка Центробанка составляет 9,75%.

Трунин считает, что государство необходимо двигаться в направлении введения налогообложения доходов с депозитов. «Почему зарплаты, которые выплачиваются, любые зарплаты, даже ниже средних, 20 тысяч рублей в месяц, 15, 10, — с них удерживается налог на доходы физических лиц, а если человек получает миллион в год процентов, например (такие вклады есть, есть и больше), то он не платит ни рубля НДФЛ с этих доходов, хотя эти доходы гораздо больше?», — задается вопросом заместитель министра.

Стоит отметить, что Минфин и ранее выступал с предложениями облагать налогом доходы с банковских вкладов. Ведомство считает, что это позволит выровнять условия налогообложения доходов по облигациям, которые облагаются НДФЛ по ставке 13%, и по банковским вкладам.

Другой заместитель министра финансов Алексей Моисеев осенью 2016 года уже заявлял, что Минфин прорабатывает вопрос о налогообложении доходов со вкладов. В качестве примера он приводил крупные депозиты на сумму порядка миллиарда рублей, которые не облагаются НДФЛ.

Стоит отметить, что большинство граждан России, которые имеют хоть какие-то сбережения, используют депозиты для того, чтобы из средства хоть в какой-то степени не «съедала» инфляция. Введение налогов с депозитов может вызвать определенный рост социальной напряженности в обществе.