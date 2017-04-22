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Метрополитен в Екатеринбурге: Увидят ли внуки вторую ветку метро

Экономика

Проектирование второй линии может быть начато в 2020 году

План Екатеринбургского метро
Kostya Wiki
План Екатеринбургского метро

Екатеринбург, 22 апреля 2017, 08:25 — REGNUM  В Екатеринбурге строительство второй ветки метро пока упирается в финансирование. Денег нет даже на проектирование линии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На этой неделе вопрос о строительстве второй ветки метро вновь оказался в центре внимания. Депутат Госдумы Андрей Альшевских выложил в широкий доступ ответы чиновников мэрии на его запрос. Выяснилось, что возведение новых станций метро, начиная с жилого района ВИЗ («Металлургическая») и заканчивая районом ЖБИ, где должна появиться станция «Каменные палатки», обойдётся примерно в 90 млрд рублей. Это почти три годовых бюджета города (бюджетные доходы на 2017 год запланированы в размере 33 млрд рублей, а расходы — 34 млрд.

В связи с этим понятно, что без областной и федеральной поддержки не обойтись. Чиновники надеялись привлечь деньги на вторую ветку в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года, матчи которого примет и Екатеринбург. Но их ожидал большой облом. Кроме того, в 2015 году мэрия писала в Минтранс и Минстрой России с просьбой помочь с финансированием. Эти попытки также завершились неудачей.

Есть и ещё один нюанс. Оказывается, проект второй линии метро до сих пор не разработан. На него, по предварительным данным, необходимо порядка 1 млрд рублей. Само проектирование планируется начать не раньше, чем в 2020 году. А без проекта денег никто не даст.

Добавим, метро в Екатеринбурге начали строить в 1980 году. Изначальный проект предусматривал на первой линии 11 станций: «Проспект Космонавтов», «Уралмаш», «Машиностроителей», «Уральская», «Динамо», «Площадь 1905 года», «Геологическая», «Бажовская», «Чкаловская», «Ботаническая» и «Уктусские горы». К 2012-му удалось сдать лишь девять. «Бажовскую» построили, но до конца так и не довели, а до «Уктусских гор» просто не добрались. Чиновники решили ограничиться «Ботанической» станцией.

На сегодняшний день протяжённость линии метро составляет 12,7 тыс. метров. Ежедневно им пользуются порядка 150 тыс. человек.

Вторая линия метро предусматривает девять станций. При этом, как шутят сами свердловчане, её увидят лишь их дети и внуки. Кроме того, среди вероятных в схеме метрополитена значится и третья линия, от станции «Волгоградская» до «Калиновской». Но о ней пока даже не говорят. Сроки завершения проектирования второй линии пока непонятны. В тумане и ответ на вопрос о начале строительства этой ветки. Здесь всё будет зависеть от финансирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге: фантазии и реальность

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